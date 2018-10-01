بعد اقتراح ولي العهد... تنفيذ توجيه عاجل للملك سلمان

أطلقت الإدارة العامة للسجون في الطائف، مساء أمس الأحد، الدفعة الأولى من السجناء الذين ثبت إعسارهم في قضايا حقوقية وليست جنائية.

ووفقا لصحيفة "سبق" السعودية، فقد أطلقت الإدارة العامة للسجون في الطائف، الدفعة الأولى من السجناء الذين ثبت إعسارهم في قضايا حقوقية وليست جنائية، وذلك إنفاذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وبناء على ما رفعه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، إثر زيارته لمحافظة الطائف".

© REUTERS / JONATHAN ERNST بناء على اقتراح ولي العهد... توجيه عاجل من الملك سلمان

وأوضح مدير الإدارة العامة للسجون المقدم سعيد العجب، أنه "فور صدور توجيهات الملك سلمان ، بإطلاق سراح السجناء المعسرين في قضايا حقوقية ممن ثبت إعسارهم في محافظة الطائف وتسديد المبالغ المترتبة عليهم، بادرت المديرية العامة للسجون بناء على توجيهات الأمير عبدالعزيز بن سعود وزير الداخلية، القاضية بسرعة تنفيذ الأمر الكريم، ووجه مدير عام السجون وبمتابعة مدير السجون بمنطقة مكة المكرمة العميد ماجد الدويش بتشكيل اللجان الرسمية المعنية بتنفيذ التوجيه الكريم لاستكمال إجراءات إطلاق سراح السجناء الذين تنطبق عليهم ضوابط التوجيه الكريم بصورة عاجلة".

ورفع مدير الإدارة العامة لسجن الطائف أسمى آيات الشكر والعرفان للعاهل السعودي الملك سلمان، على اللفتة الملكية الحانية التي أتت على إثر الزيارة الكريمة التي قام بها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، واستجابته للمقترح، لافتا إلى أن الفرحة عمت السجناء، المشمولين بهذه المكرمة، وذويهم معبرين عن عميق شكرهم وامتنانهم لهذه المكرمة الأبوية الحانية، داعين المولى عز وجل أن يحفظ لهذه البلاد الطاهرة استقرارها وأمنها في ظل قيادتها الرشيدة.

وكان العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، أصدر مساء السبت الماضي، توجيها، بإطلاق سراح جميع السجناء المعسرين في قضايا حقوقية وليست جنائية ممن ثبت إعسارهم في محافظة الطائف، وتسديد المبالغ المترتبة عليهم.

وجاء توجيه الملك سلمان، بناء على اقتراح من ولي عهده، الأمير محمد بن سلمان، إثر زيارته الأولى والتاريخية للطائف، منذ توليه ولاية عهد المملكة العربية السعودية.