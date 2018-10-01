إصابة عشرات الفلسطينيين بمواجهات مع الجيش الإسرائيلي في نقاط عدة بالضفة الغربية

أصيب عدد غير محدد من الشباب الفلسطيني، اليوم الاثنين، جراء إطلاق عناصر من الجيش الإسرائيلي الغاز المسيل للدموع لتفريق مظاهرات في عدد من نقاط التماس في الضفة الغربية.

أفاد مراسل وكالة " سبوتنيك " بأن عددا من الفلسطينيين أصيبوا بالاختناق جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع قرب حاجز بيت إيل شرق مدينة البيرة (مركز محافظة رام الله)، حيث أشعل متظاهرون فلسطينيون إطارات وأطلق الجيش الإسرائيلي صوبهم الغاز المسيل للدموع ما أدى لحالات اختناق، فيما رشق شبان فلسطينيون عناصر الجيش بالحجارة.

كما وقعت مواجهات بين عدد من الشباب الفلسطيني وقوات الجيش الإسرائيلي في بلدة أبو ديس المتاخمة للقدس حيث أصيب أربعة فلسطينيين بالرصاص المطاطي حسب ما أعلنه الهلال الأحمر الفلسطيني، فيما أصيب عشرات آخرين بحالات اختناق جراء الاستنشاق بالغاز المسيل للدموع حيث تركزت المواجهات في ثلاث نقاط عند مدخل البلدة جنوب شرقي القدس.

وفي مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية أصيب عشرات الفلسطينيين بحالات اختناق فيما جرى اعتقال طفل أثناء المواجهات التي وقعت في منطقة باب الزاوية في المدينة، وأشعل شبان آخرون إطارات سيارات على مدخل مدينة نابلس وأغلقوا الطريق وأطلق جنود الجيش الإسرائيلي الأعيرة النارية والمطاطية وقنابل الغاز المدمع ما أدى لإصابة العشرات بحالات اختناق.

وفي مدينة قلقيلية شمال الضفة الغربية التي اندلعت فيها مواجهات عند المدخل الشمالي للمدينة دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

يذكر أن إضرابا عاما خيم على كافة مناحي الحياة في داخل الخط الأخضر والضفة الغربية والقدس وقطاع غزة بدعوة من لجنة المتابعة العربية في أراضي عام 1948 والفصائل الفلسطينية تنديدا بقانون القومية الذي أقره الكنيست الإسرائيلية مؤخرا ورفضا للصفقة الأميركية التي أعلن عنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب المعروفة باسم "صفقة القرن"، وإحياءً للذكرى الثامنة عشرة لانتفاضة الأقصى التي اندلعت في العام 2000 إثر اقتحام رئيس الوزراء الإسرائيلي آنذاك ارئيل شارون المسجد الأقصى.