"أنصار الله" تقصف تجمعات لقوات سعودية وتحصينات في جيزان

قصف مسلحو جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، مواقع تتمركز فيها تجمعات لقوات سعودية وتحصينات عسكرية في قطاع جيزان جنوب غربي المملكة.

القاهرة — سبوتنيك. ذكرت قناة "المسيرة" الناطقة باسم الجماعة، مساء اليوم الاثنين، أن مدفعية "أنصار الله" استهدفت تجمعات للجيش السعودي في مواقع قائم الصيابة والسودة وبرج الخشل ونعشاو، كما استهدفت بصواريخ الكاتيوشا تجمعات لجنود السعوديين في الخوبة.

© Sputnik . Vladimir Vyatkin "أنصار الله" تعلن قصف مطار دبي

وأشارت إلى أن قصفا مدفعيا مماثلا شنه مسلحو الجماعة على تحصينات وتجمعات عسكرية سعودية في موقعي المعريضة والفريضة.

ويشن مسلحو "أنصار الله" هجمات وعمليات قنص وقصف وكمائن تستهدف الجيش السعودي في قطاعات جيزان ونجران وعسير جنوب غربي السعودية، كرد على العمليات العسكرية للتحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن منذ 26 مارس/ آذار 2015.

وتنفذ قوات "التحالف العربي" الذي تقوده السعودية وبمشاركة قوات الحكومة اليمنية الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي، منذ آذار/ مارس 2015، عمليات عسكرية جوية وبحرية وبرية ضد مسلحي حركة "أنصار الله"، المسيطرين على العاصمة صنعاء وميناء الحديدة الاستراتيجي، ومناطق شاسعة شمالي البلاد.