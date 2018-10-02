تحالف "سائرون" يدعو البرلمان العراقي لاحترام المدد الدستورية

دعا تحالف "سائرون" الذي يقوده رجل الدين مقتدى الصدر، اليوم الثلاثاء، مجلس النواب العراقي إلى أهمية احترام المدد الدستورية الخاصة باستكمال مناصب الرئاسات الثلاث.

بغداد — سبوتنيك. وقال الناطق باسم تحالف سائرون قحطان الجبوري، في بيان، إن "رؤية سماحة السيد مقتدى الصدر كانت وما زالت هي التأكيد على أهمية أن يحترم ممثلو الشعب المدد الدستورية لانتخاب الرئاسات الثلاث (رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة، ورئاسة البرلمان)، من أجل استكمال الاستحقاقات المرتبطة بذلك".

© AP Photo / العراق... مقتدى الصدر يدعو البرلمان لجلسة طارئة

وأضاف الجبوري أن "الشعب العراقي الذي أوصل الكتل السياسية إلى قبة البرلمان ينتظر منها تشكيل حكومة بأسرع وقت قادرة على تلبية مطالبه واحتياجاته بدءا بالخدمات والأمن والاستثمار وإصلاح منظومة الحكم والتوجه إلى بناء علاقات متوازنة مع الجميع في الداخل والخارج"، لافتا إلى إن "ذلك لن يتحقق في حال استمرت التجاذبات والمناكفات السياسية".

وكان مجلس النواب العراقي قد أرجأ جلسته التي كانت مقررة، مساء أمس الاثنين، لانتخاب رئيس جديد للجمهورية إلى اليوم بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني، ويتنافس عدة مرشحين على منصب رئاسة الجمهورية، يتقدمهم فؤاد حسين عن الحزب الديمقراطي الكردستاني، وبرهم صالح عن الاتحاد الوطني الكردستاني.

وجرى العرف السياسي في العراق منذ 2003، على أن يكون منصب رئيس الجمهورية من نصيب الكرد، وكان يجري اختياره بالتوافق بين أكبر حزبين كرديين وهما الديمقراطي، والاتحاد الوطني الكردستاني.