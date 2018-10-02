العاهل الأردني يجتمع مع رئيس هيئة الأركان الباكستاني

بحث العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، مع رئيس هيئة أركان الجيش الباكستاني، قمر جاويد باجوا، مجالات التعاون الثنائي بين البلدين لا سيما في المجال العسكري.

© AFP 2018 / MICK TSIKAS / POOL العاهل الأردني: موقفنا في الغرف المغلقة وأمام العالم ثابت

وأضاف: "تناول اللقاء مجالات التعاون العسكري بين البلدين، والتطورات الإقليمية الراهنة، وجهود الحرب على الإرهاب، ضمن استراتيجية شمولية".

وأعلن البيان: "منح جلالة الملك وسام الاستحقاق العسكري من الدرجة الأولى لرئيس أركان الجيش الباكستاني، تقديرا لجهوده في تعزيز التعاون بين الأردن والباكستان".