محلل: بيان المجلس الانتقالي في الجنوب اليمني يحمل رسائل للداخل والخارج

قال منصور صالح، المحلل السياسي في الجنوب اليمني، إن الشعب هو صاحب قرار الانتفاضة وهو من سيقرر آلياتها بحسب ما تفرضه الظروف، و"الانتقالي" هو كيان مفوض سيدافع عن الشعب سياسيا وعسكريا.

وتابع صالح في اتصال مع "سبوتنيك" اليوم الأربعاء، أن الانهيار الاقتصادي الذي وصلت إليه البلاد مخيف والفساد الذي تمارسه ما تسمى "بالشرعية" وحكومتها لا يوصف، وشعبنا الذي عانى كثيرا ليس لديه ما يخسره أكثر، ومن هنا فلابد إن أراد أن يعيش كريما وحرا ويحافظ على ما تحقق له من إنجازات أن يقاوم هذا العبث.

© Photo / Southern Transition Council قيادي في المجلس الانتقالي الجنوبي اليمني: تلقينا دعوة للمشاركة في مشاورات جنيف

وأضاف المحلل السياسي الجنوبي، بيان المجلس حمل رسائل عدة منها رسالة للأطراف في الداخل ومطالبتها بالوقوف في صف الشعب وتحديد موقف من معاناته، ورسالة أخرى للخارج مفادها أن هذا العبث الحكومي يهدد كل انتصار تحققه على الارض وهذا غير مقبول، ولا يمكن القبول باستمراره.

مشيرا إلى أن البيان له جوانب سياسية وأخرى اقتصادية واجتماعية فالمجلس ككيان مفوض يسعى إلى التمكين أكثر على الأرض وبناء وإدارة مؤسسات الدولة الجنوبية، كما أنه يستشعر معاناة الشعب ومايمر به من وضعٍ اقتصادي سيء للغاية وصل حد المجاعة وبالتالي هو يدعم مطالب الشعب في تحسين وضعه المعيشي، وموقف الانتقالي ثابت ومبدئي مع الشعب ويدافع عنه بكل ما أوتي من قوة وامكانات.

وحول تخوفات البعض من تكرار سيناريو يناير الماضي وتكون الدماء الجنوبية هى الثمن بلا مقابل قال صالح، ليس أمام شعبنا حل آخر لتغيير وضعه الحالي، وقد سبق أن أعطى فرصا للشرعية لتحسين الأوضاع وإنقاذ البلد وكانت هناك وعود للتغيير بعد يناير وتعامل معها المجلس بمرونة ومصداقية، لكنها كانت بالنسبة للحكومة استراحة لإعادة إنتاج فسادها بصورة أبشع أوصلت مناطق عدة في الجنوب إلى حالة المجاعة.

وكان المجلس الانتقالي الجنوبي قد أصدر بيانا خطيرا صباح اليوم دعا فيه الجنوبيين للتظاهر ضد حكومة الشرعية، معلنا المحافظات الجنوبية محافظات منكوبة وحمل الحكومة مسؤولية الانهيار الاقتصادي والأوضاع المأساوية التي تعيشها البلاد منذ تحرره قبل ثلاث سنوات.