الحلبوسي يعرب عن رغبة العراق بالانفتاح على محيطه العربي والإقليمي

دعا رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، خلال كلمته في مؤتمر البرلمانات العربية، إلى وضع برنامج عربي واسع وشامل؛ للقضاء على الإرهاب وتجفيف منابعه، مطالبا أن تكون الدول التي قارعت الإرهاب وانتصرت عليه هي من تشرف على البرنامج لخبرتها في ذلك المجال.

وحيا رئيس البرلمان الشعوب العربية عبر ممثليهم في البرلمان عبر بيان صحفي حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه اليوم الأربعاء، مشددا في الوقت نفسه على ضرورة تعاون الجميع بما يخدم المجال الاقتصادي للفرد العربي بواسطة المجالات الحديثة والاعتماد على بدائل النفط.

ESSAM AL-SUDANI الحلبوسي يؤكد حرص العراق على تعزيز أطر التعاون الثنائي مع مصر

وأكد الحلبوسي، على ضرورة نبذ الخلافات بين البلدان العربية وفتح أبواب الحوار من خلال إيجاد خارطة طريق لتجاوز القطيعة بين الدول الشقيقة، معربا عن رغبة العراق في الانفتاح على محيطيه العربي والإقليمي، وبناء أطر علاقات واسعة على أساس المصلحة الوطنية.

وكان مرشح الاتحاد الوطني الكردستاني برهم صالح، قد فاز برئاسة جمهورية العراق، بعد حصوله على 219 صوتا مقابل 22 صوتا لمنافسه فؤاد حسين، وأعلن رئيس مجلس النواب العراقي، محمد الحلبوسي، فوز صالح، بينما كان هناك 24 صوتا باطلا و7 أصوات فارغة"، خلال الجولة الثانية لانتخاب رئيس الجمهورية العراقية.