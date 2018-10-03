العراق يمنع مؤقتا سفر مواطنيه إلى إيران دون فيزا

أعلنت القنصلية الإيرانية في البصرة، اليوم الأربعاء، أن السلطات العراقية قررت التوقف - بشكل مؤقت - عن السماح لمواطنيها بالسفر إلى إيران دون فيزا، حسبما أفادت وسائل إعلام عراقية.

وبحسب صحيفة "السومرية نيوز" العراقية، فإن العراق قرر التوقف بشكل مؤقت عن السماح لمواطنيه بالسفر بشكل مؤقت بدون فيزا إلى المنطقة الحرة عبر منفذ الشلامجة الحدودي اعتبارا من يوم السبت المقبل، فيما عزى السبب إلى تهيئة المنفذ الحدودي من أجل استقبال أعداد كبيرة من الإيرانيين الراغبين بالمشاركة في زيارة أربعينية الإمام الحسين.

© REUTERS / Essam al-Sudani الحلبوسي يعرب عن رغبة العراق بالانفتاح على محيطه العربي والإقليمي

وتابعت الصحيفة، أن مسؤول العلاقات العامة والإعلام في القنصلية محمد إسماعيل، قال إن "السلطات العراقية قررت التوقف بشكل مؤقت عن إصدار موافقات الدخول من دون (فيزا) إلى المنطقة الحرة في خرمشهر وعبادان عبر منفذ الشلامجة الحدودي اعتبارا من يوم السبت المقبل"، موضحا أنه "بعد زيارة أربعينية الإمام الحسين، سوف يتم السماح مجددا للمواطنين العراقيين بالسفر إلى المنطقة الحرة من دون (فيزا)".

واختتمت، أن إسماعيل أضاف، أن "التوقف المؤقت جاء من أجل القيام بإصلاحات وأعمال صيانة للجانب العراقي من المنفذ الحدودي بمساعدة ودعم حكومة الجمهورية الإيرانية، وذلك استعدادا لاستقبال أعداد كبيرة من المواطنين الإيرانيين الذين سوف يتوجهون إلى محافظة كربلاء للمشاركة في أربعينية الإمام الحسين"، مبينا أنه "في ظل وجود زخم شديد داخل المنفذ فمن الصعب إجراء إصلاحات وأعمال صيانة".

يذكر أن منفذ الشلامجة الحدودي يشهد يوميا مرور آلاف العراقيين إلى المنطقة الحرة في عبادان وخرمشهر (المحمرة) من دون تأشيرات (فيزا)، وأكثرهم يسافرون لغرض التسوق والتنزه، حيث إن أسعار معظم السلع أقل مقارنة بأسعارها في الأسواق العراقية.