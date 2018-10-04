اليمن... "أنصار الله" تحبط تسللا للقوات المشتركة جنوب الحديدة

تجددت المواجهات بين القوات الحكومية المشتركة المدعومة من التحالف بقيادة السعودية، ومسلحي جماعة "أنصار الله" الحوثيين، في محافظة الحديدة غربي اليمن.

وأشارت إلى "إعطاب مقاتلي الجماعة آلية للقوات الحكومية خلال كمين بعبوة ناسفة شرق مديرية التحيتا، في حين شنت المدفعية قصفا على تجمعات للقوات المشتركة غرب مديرية التحيتا، وفي ساحل منطقة الجاح بمديرية بيت الفقية جنوب الحديدة".





ولفتت إلى أن "طيران التحالف نفذ ثلاث غارات على منطقة السويق في مديرية التحيتا".

وفي مديرية الحالي، أفادت "المسيرة" بسقوط العديد من القتلى والجرحى من القوات المشتركة باستهداف مسلحي "أنصار الله" تجمعا عسكريا بصاروخ موجة جنوب منطقة كيلو 16 شرق مدينة الحديدة.



يذكر أن القوات الحكومية أعلنت في 7 تموز/ يوليو الماضي، السيطرة على مركز مديرية التحيتا جنوب الحديدة عقب معارك مع مسلحي "أنصار الله" الذين ينفذون بين الحين والآخر هجمات وعمليات قصف على القوات من بعض المزارع والمواقع التي لا يزالوا يتمركزون فيها بالمديرية.