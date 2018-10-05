باسيل يرد على مهلة الحريري الخاصة بتشكيل الحكومة اللبنانية

أعرب وزير الخارجية اللبناني، جبران باسيل، عن عدم تفضيله لإعطاء الناس تفاؤلا مفتعلا بشأن تشكيل الحكومة الجديدة.

وقال باسيل، في تغرديه على "تويتر" اليوم الجمعة: "لا أحب أن نعطي الناس تفاؤلا مفتعلا حتى لا يحصل إحباط، والإحباط الأكبر إذا شكلت حكومة لا تعمل ولننتظر لنعرف المعطيات التي لديه ونحن دائما إيجابيون".

#باسيل عن مهلة العشرة ايام التي حددها الحريري للتشكيل: لا احب ان نعطي الناس تفاؤلا مفتعلا حتى لا يحصل احباط والاحباط الاكبر اذا شكلت حكومة لا تعمل وللننتظر لنعرف المعطيات التي لديه ونحن دائما ايجابيون — Gebran Bassil (@Gebran_Bassil) October 5, 2018

​وتأتي تصريحات الوزير اللبناني ردا على مهلة الـ10 أيام التي حددها رئيس الوزراء سعد الحريري لتشكيل الحكومة.

وعن دعوة الحريري رئيس الجمهورية للتنازل، قال باسيل "فليتنازل هو وليفرض على الذين يدعمهم تنازلات فعلية وليس وهمية".

#باسيل ردا على سؤال عن دعوة الحريري رئيس الجمهورية للتنازل: فليتنازل هو وليفرض على الذين يدعمهم تنازلات فعلية وليس وهمية — Gebran Bassil (@Gebran_Bassil) October 5, 2018

​وأضاف عن رفض الرئيس عون منح حصة للرئيس سليمان سابقا، "هو لم يرفض بل طالب بإدراجها في نص الدستور لأنها أمرا استراتيجيا".

#باسيل ردا على سؤال عن رفض الرئيس عون منح حصة للرئيس سليمان سابقا: هو لم يرفض بل طالب بادراجها في نص الدستور لأنها امر استراتيجي — Gebran Bassil (@Gebran_Bassil) October 5, 2018

​وكان الحريري قد توقع تشكيل الحكومة الجديدة، خلال أسبوع أو 10 أيام. وقال، في مقابلة تلفزيونية، إن لبنان اقتصاديا، لم يعد يحتمل أي تأخير في تشكيل الحكومة الجديدة.

وتابع الحريري، في تصريحاته لقناة "إم تي في" اللبنانية: "يجب علينا أن نضحي ونتعاون من أجل مصلحة البلد، والكل يجب أن يضحوا من أجل تأليف الحكومة، أنا مستعد أن أضحي بوزارات من حصتي لأن البلد لم يعد يتحمل اقتصاديا".