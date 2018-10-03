الحريري "متفائل جدا" وبري يتحدث عن وجود "بصيص أمل"

قال رئيس الوزراء اللبناني المكلف، سعد الحريري إنه "متفائل جدا" بشأن تشكيل حكومة جديدة بعد مرور خمسة أشهر على الانتخابات العامة.

قال الحريري في تصريحات تلفزيونية عقب لقائه بالرئيس ميشال عون: "اتفقنا على وجوب الإسراع في تشكيل الحكومة بسبب الوضع الاقتصادي والأجواء إيجابية وسيكون هناك لقاء ثان مع الرئيس عون قريبا"، وفقا لوكالة "رويترز".

وفي رده على أسئلة الصحفيين عقب الاجتماع، قال الحريري إنه "متفائل جدا" بشأن تشكيل الحكومة.

© REUTERS / MOHAMED AZAKIR محلل سياسي: العقبات أمام تشكيل الحكومة اللبنانية "خارجية"

وقال رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري اليوم إنه يوجد "بصيص أمل" بشأن تشكيل الحكومة وذلك وفقا لنائب من حزب بري تحدث نيابة عنه عقب اللقاء.

ونقلت قناة "الجديد" التلفزيونية عن النائب علي بزي قوله إن بري "يرى أنه حصل نوع من التوازن في التنازلات بموضوع تشكيل الحكومة".

وخلال الشهور الخمسة التي تلت إجراء الانتخابات عبر الحريري مرارا عن تفاؤله إزاء حدوث انفراجة قريبة.

والنقطة الشائكة الرئيسية في المفاوضات هي كيفية تلبية المطالب المتضاربة لعون المنتمي للطائفة المارونية وحزبه "التيار الوطني الحر" من ناحية، ومنافسه الماروني سمير جعجع وحزبه "القوات اللبنانية" من ناحية أخرى.

واستمرت آخر حكومة لبنانية في العمل لتصريف الأعمال منذ انتخابات مايو/ أيار لكن البلاد بحاجة لحكومة مستقرة تنفذ الإصلاحات المطلوبة لتحسين استدامة الدين اللبناني.