قصف صاروخي سعودي على صعدة... وغارات على "أنصار الله"

شن طيران التحالف العربي، اليوم السبت، سلسلة غارات على مواقع لجماعة "أنصار الله" (الحوثيين) في محافظة صعدة اليمنية الحدودية مع السعودية.

القاهرة — سبوتنيك. وأفاد مصدر عسكري في وزارة الدفاع بصنعاء التابعة لجماعة "أنصار الله"، لوكالة "سبوتنيك" بأن طيران التحالف قصف بأربع غارات مديرية الظاهر جنوب غربي صعدة، واستهدف بثلاث غارات أخرى منطقتي الضيعة والأزهور في مديرية رازح غرب المحافظة.

© REUTERS / NAIF RAHMA بعد قرار الملك سلمان... بدء عملية إنقاذ في اليمن

وأضاف المصدر أن التحالف شن غارتين على مديرية شدا غرب صعدة.

في سياق متصل، نفذ الجيش السعودي قصفا صاروخيا ومدفعيا مكثفا على مديرية رازح الواقعة على الشريط الحدودي، حيث استهدفها بأكثر من 25 قذيفة وصاروخا، أسفرت عن إصابة شخص بجراح بليغة وإلحاق أضرار واسعة، حسب المصدر.

كما تعرضت مناطق متفرقة في مديريات منبة وباقم وشدا الحدودية إلى قصف صاروخي ومدفعي سعودي، أوقع خسائر مادية .

وكانت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، التي تبث من الرياض وعدن، قد نقلت، في وقت سابق من اليوم السبت، عن قائد اللواء الثالث حرس حدود، العميد عزيز الخطابي، "أن القوات هاجمت ميليشيا الحوثي الانقلابية في سلسلة جبال العظيدة المطلّة على مركز مديرية باقم من الناحية الشمالية ومواقع أخرى محاذية لها شمال صعدة، وتمكنت من تحريرها".

وتقود السعودية التحالف العسكري العربي في اليمن منذ 26 مارس/ آذار 2015 لدعم قوات الجيش الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي لاستعادة مناطق سيطرت عليها "أنصار الله" في يناير/كانون الثاني من العام ذاته.

ويشهد اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم، ويحتاج 22 مليون شخص، أي 75% من السكان، إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية، بما في ذلك 8.4 مليون شخص لا يعرفون من أين يحصلون على وجبتهم القادمة، كما قتل أو جرح ما يزيد عن 28 ألف يمني منذ عام 2015.