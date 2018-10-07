الجيش اليمني يحبط هجوماً لأنصار الله ويوقع خسائر

وأضاف: "أن مواجهات عنيفة دارت بين الطرفين، انتهت بصد الجيش هجوم "أنصار الله" وتكبيدهم قتلى وجرحى بينهم قياديان ميدانيان".

من جانبها قالت قناة المسيرة الناطقة باسم "أنصار الله":

إن مسلحي الجماعة هاجموا مواقع للجيش اليمني في جبهة حمير بمديرية مقبنة، وأوقعت خسائر في صفوف الجيش.

وأعلنت القوات الحكومية مطلع تموز/ يوليو الماضي، السيطرة على مناطق تقدر مساحتها بـ 60 كيلو مترا مربعا تشمل سبع قرى ومواقع هامة في مديرية مقبنة بينها سلسلة جبال العويد الاستراتيجية وتلال النوبة وقرى أخرى محيطة بجبل الحصن المطل على عزلة الأخلود، عقب معارك مع مسلحي جماعة "أنصار الله".

وتقود السعودية، منذ 26 مارس/ آذار 2015، تحالفا عسكريا عربيا في اليمن لدعم قوات الجيش الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" في كانون الثاني/يناير من العام ذاته.

ويشهد اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم، ويحتاج 22 مليون شخص، أي نحو 75 بالمئة من عدد السكان، إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية، بما في ذلك 8.4 مليون شخص لا يعرفون من أين يحصلون على وجبتهم القادمة، كما قتل أو جرح ما يزيد عن 28 ألف يمني منذ عام 2015.