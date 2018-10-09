اليمن... التحالف يستهدف محافظة صعدة بـ 13 غارة

القاهرة — سبوتنيك. أفاد مصدر عسكري في وزارة الدفاع بصنعاء لوكالة "سبوتنيك" بأن "طيران التحالف استهدف بخمس غارات منطقة الملاحيظ في مديرية الظاهر جنوب غربي صعدة، وقصف بثلاث غارات أخرى منطقة المصاحف في مديرية باقم شمال المحافظة".

وأضاف "نفذ التحالف ثلاث غارات على منطقتي الصوح وشجع في مديرية كتاف شرق صعدة، وشن غارتين على منطقة طخية في مديرية مجز شمال غربي صعدة".

© Sputnik . Pavel Lisitsin قذيفة قوية تدمر مدفع "رابيرا" في اليمن

وذكر المصدر أن " الجيش السعودي عاود قصفه الصاروخي والمدفعي على مناطق في مديريتي منبة ورازح الواقعتين على الشريط الحدودي".

في سياق آخر، نفذ طيران التحالف خمس غارات على وادي جارة في قطاع جيزان جنوب غربي السعودية، حسب المصدر.

وتقود السعودية التحالف العسكري العربي في اليمن منذ 26 مارس/ آذار 2015 لدعم قوات الجيش الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي لاستعادة مناطق سيطرت عليها "أنصار الله" في يناير/ كانون الثاني من العام ذاته.

ويشهد اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم، ويحتاج 22 مليون شخص، أي 75% من السكان، إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية، بما في ذلك 8.4 مليون شخص لا يعرفون من أين يحصلون على وجبتهم القادمة، كما قتل أو جرح ما يزيد عن 28 ألف يمني منذ عام 2015.

وحسب الأمم المتحدة، فقد وثقت 9500 حالة وفاة مدنية، وغالبية الضحايا المدنيين ناتجة عن الضربات الجوية.