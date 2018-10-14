في يوم ميلاده... خطيبة خاشقجي تكشف مفاجئة وتوجه طلبا للملك سلمان وولي عهده

كشفت خديجة جينكيز، خطيبة الصحفي السعودي جمال خاشقجي، المختفي منذ 2 أكتوبر/تشرين الأول الجاري عن المفاجأة التي كانت تحضرها للجميع، في ذكرى يوم ميلاده، 13 أكتوبر/تشرين الأول.

وقالت خطيبة خاشقجي، في تغريدات على حساب منسوب لها عبر موقع "تويتر": "في ذكرى ميلاد جمال خاشقجي الـ60.. كانت خطتي لهذا اليوم 13 أكتوبر/تشرين الأول أن أفعل مفاجأة لخطيبي جمال وأدعو فيها كل أصدقائه المقربين في أحد مطاعم البسفور بإسطنبول حيث إن هذا اليوم هو يوم ميلاده، ولكن".

في ذكرى يوم ميلاد #جمال_خاشقجي الستين: كانت خطتي لهذا اليوم #13_أكتوبر ان افعل مفاجأة لخطيبي #جمال وادعوا فيها كل أصدقائه المقربين في أحد مطاعم البسفور باسطنبول حيث انه هذا اليوم هو يوم ميلاده، ولكن #اين_جمال_خاشقجي#ضاع_حلمي#يوم_ميلاده — Hatice Cengiz / خديجة (@mercan_resifi) October 13, 2018

وطالبت خديجة في تغريدة ثانية، "القيادة السعودية بالإفصاح رسميا عن مصير جمال خاشجقي المختفي منذ عشرة أيام بعد دخوله مبنى القنصلية السعودية في إسطنبول".

أطالب #السعودية بالإفصاح رسمياً عن مصير خطيبي #جمال_خاشجقي المختفي منذ عشرة ايّام بعد دخوله مبنى #القنصلية_السعودية في #اسطنبول وعدم خروجه منها الي يومنا هذا#اين_جمال_خاشقجي pic.twitter.com/Rj3EWvtWYg — Hatice Cengiz / خديجة (@mercan_resifi) October 13, 2018

وشوهد خاشقجي آخر مرة في الثاني من أكتوبر/تشرين الأول الحالي وهو يدخل إلى القنصلية السعودية في إسطنبول للحصول على وثائق لإتمام زواجه، وقالت خطيبته التي كانت تنتظره في الخارج إنه لم يخرج من القنصلية.

وقدمت السلطات التركية والسعودية روايات متضاربة حول مكان خاشقجي، حيث تقول أنقرة إنه لم يخرج من مبنى القنصلية السعودية الذي دخله، بينما تصر الرياض على أنه غادره بعد وقت وجيز من إنهاء إجراءات معاملة متعلقة بحالته العائلية.