وزيرا خارجية سوريا والعراق يبحثان فتح الحدود المشتركة

© Sputnik . Sergei Mamontov المعلم: دمشق تؤمن أن تركيا قادرة على تحقيق التزاماتها تجاه إدلب

القاهرة — سبوتنيك . وقالت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) إن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين السوري وليد المعلم، بحث، اليوم الأحد 14 أكتوبر / تشرين الأول، مع وزير خارجية العراق إبراهيم الجعفري، والوفد المرافق له تعزيز التنسيق القائم بين البلدين في جهودهما لمكافحة الإرهاب".

كما ناقش اللقاء تطوير العلاقات والروابط تجاه جميع القضايا ذات الاهتمام المشترك، بالإضافة إلى ضرورة الإسراع في إعادة فتح المعابر الحدودية بين البلدين، الأمر الذي سينعكس إيجابا على حركة تبادل البضائع وانتقال الأشخاص، ويساهم في تعزيز صمود البلدين في مواجهة التحديات القائمة، بحسب الوكالة.

وأشاد المعلم بمواقف العراق في المحافل العربية والدولية المتضامنة مع سوريا قيادة وشعبا، مؤكدا على أن يكون التنسيق السوري العراقي في المرحلة المقبلة استراتيجيا.

فيما أكد الجعفري، بحسب (سانا) متانة العلاقات بين سوريا والعراق، مؤكدا أن العراق مستمر في الوقوف إلى جانب سوريا وهو يتطلع إلى الارتقاء بمستوى التنسيق والتعاون بين البلدين إلى أعلى المستويات وإلى عودة العلاقات الاقتصادية والتجارة البينية مع دمشق بشكل أقوى مما كانت عليه.

وأضاف: "دول المنطقة والعالم بدأت تتفهم حقيقة الموقف السوري وما يحدث في سوريا".

وأعلن العراق نهاية العام الماضي انتصاره على تنظيم "داعش" الإرهابي، واستعادة كافة أراضيه، التي سيطر عليها التنظيم منذ 2014، فيما تقول الحكومة السورية إنها استعادت غالبية المناطق التي يسيطر عليها التنظيم والجماعات المسلحة الأخرى، فيما يتم تنفيذ انسحاب لتلك الجماعات إلى محافظة إدلب، آخر وجهات الجماعات المسلحة في سوريا.