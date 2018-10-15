السياسة هنا لا علاقة لها بالاقتصاد... لبنان ينسق مع سوريا بعد فتح معبر نصيب

علق لبنان على فتح معبر نصيب الحدودي بين سوريا والأردن بالتأكيد على أن مصلحته كانت تقتضي بفتح هذا المعبر الحدودي بهدف زيادة الصادرات اللبنانية إلى خارج البلاد.

واعتبر وزير الاقتصاد اللبناني في حكومة تصريف الأعمال، رائد خوري، اليوم الاثنين 15 تشرين الأول/ أكتوبر، أن مصلحة لبنان الاقتصادية تقتضي بفتح معبر نصيب لزيادة الصادرات اللبنانية إلى الخارج.

وقال الوزير خوري في حديث خاص لـ"سبوتنيك": اليوم تواصلنا مع الجانب السوري، والتفاصيل اللوجستية حول عبور الشاحنات والصادرات اللبنانية وغيرها ستتم مناقشتها في الأيام المقبلة".

© Sputnik . Ekaterina Chesnokova السوريون ينعشون الاقتصاد اللبناني

وأضاف وزير الاقتصاد:"لا نريد الدخول في الشق السياسي، كل ما يهمنا هو الشق الاقتصادي الذي يجمع عليه اللبنانيين، ومصلحة لبنان الاقتصادية تقتضي بفتح المعبر لزيادة صادراتنا، وليصبح لدينا مجال أكبر لتسويق البضائع اللبنانية وهذا ما يهمنا، وفي الشق السياسي هناك خلاف بين اللبنانيين حول هذا الموضوع".

ولفت خوري إلى أن هناك جهة تنسق مع سوريا، وهذه الجهة هي مخولة من قبل رئيس الجمهورية، مشيرا إلى أن الإفادة ستكون لجميع اللبنانيين وليس لفئة معينة.

وختم الوزير قائلا: "أتواصل مع وزير الاقتصاد السوري، والأمور محلولة، وفي الأيام المقبلة نعرف كيف ستتم الأمور لوجستيا".

يشار إلى أن "تيار المستقبل" الذي يتزعمه رئيس الحكومة المكلف سعد الدين الحريري، إضافة إلى حزب "القوات اللبنانية" و"الحزب التقدمي الإشتراكي" فتحوا قنوات التواصل الرسمية مع الحكومة السورية بصورة رسمية.

© REUTERS / MUHAMMAD HAMED الأردن: افتتاح معبر "نصيب" الحدودي مع سوريا غدا الاثنين

وفي وقت سابق، قال رئيس الحكومة المكلف سعد الدين الحريري إنه "يجب أن نستفيد من فتح معبر نصيب الحدودي ولكن ما يحصل اليوم هو نوع من ابتزاز في العلاقة"، بعد أن تداولت وسائل إعلام لبنانية معلومات عن أن الدولة السورية تطالب الحريري بالتنسيق معها لقاء فتح معبر نصيب.

وينتظر سائقو الشاحنات في لبنان إعادة فتح المعبر بفارغ الصبر، لإعادة تنشيط الاقتصاد، عبر إعادة تفعيل الصادرات اللبنانية إلى أسواق دول الخليج العربي الحيوية برا.

وافتتحت الحكومة الأردنية اليوم الاثنين 15 أكتوبر/ تشرين الأول، المعبر الحدودي مع سوريا، المعروف باسم "نصيب — جابر" بعد أن أقفل في نيسان/ أبريل عام 2015 بعد سيطرة الجماعات الإرهابية عليه.

وعلى الجانب الآخر، أعلن وزير الداخلية السوري اللواء، محمد إبراهيم الشعار، أنه تم الاتفاق مع الجانب الأردني على إعادة فتح معبر "نصيب- جابر" الحدودي بين البلدين اعتبارا من اليوم.

قال الشعار في تصريحات لوكالة الأنباء السورية "سانا"، إن اللجنة الفنية السورية الأردنية اجتمعت، أمس، في مركز جابر الحدودي على الحدود السورية الأردنية، وتم الاتفاق على الترتيبات والإجراءات الخاصة لإعادة فتح المعبر بين البلدين اعتبارا من اليوم.