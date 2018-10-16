المبعوث الأمريكي الخاص للشؤون السورية يتوجه إلى تركيا وقطر والسعودية

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الثلاثاء ،ان المبعوث الأميركي الخاص للشؤون السورية، جيمس جيفري، توجه إلى تركيا وقطر والسعودية، لإجراء محادثات مع الحلفاء والشركاء حول سوريا .

واشنطن — سبوتنيك. وقالت الخارجية في بيان: إن "المبعوث الأميركي الخاص للشؤون السورية، جيمس جيفري، سيتوجه إلى تركيا وقطر والمملكة العربية السعودية من 15 إلى 23 تشرين الأول /أكتوبر، لإجراء محادثات مع الحلفاء والشركاء حول سوريا".

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وأشار البيان إلى أن جيفري سيجتمع في تركيا مع مسؤولين رسميين، "قادة المعارضة السورية وجماعات المجتمع المدني السوري".

وأضافت الخارجية في البيان: "في قطر والمملكة العربية السعودية، سيؤكد جيفري موقف الولايات المتحدة بأن أي هجوم عسكري في إدلب سيكون تصعيدا متهورا للصراع في سوريا وفي المنطقة".

هذا وتعاني سوريا منذ آذار/مارس 2011، من نزاع مسلح تقوم خلاله القوات الحكومية التابعة للرئيس السوري بشار الأسد بمواجهة جماعات مسلحة تنتمي إلى تنظيمات مسلحة مختلفة، أبرزها تطرفا تنظيما "داعش" و"جبهة النصرة" (المحظوران في روسيا)، واللذين تصنفهما الأمم المتّحدة ضمن قائمة الحركات الإرهابية، حيث تسبب هذا الصراع في فرار الملايين من السوريين داخل وخارج البلاد.

وتُبحث تسوية الأزمة السورية في أستانا وجنيف، وكان مؤتمر الحوار الوطني السوري الذي انعقد في 30 كانون الثاني/يناير، في منتجع سوتشي بروسيا، الأول منذ بداية النزاع كمحاولة لجمع مجموعة واسعة من المشاركين في منصة تفاوض واحدة، تمخض عنه قرار إنشاء لجنة دستورية، ستعمل في جنيف.