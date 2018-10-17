الجيش اليمني يستعيد مواقع استراتيجية غرب تعز

سيطر الجيش اليمني المدعوم بتحالف عسكري تقوده السعودية، اليوم الثلاثاء، على مواقع استراتيجية كان يتمركز فيها مسلحو جماعة أنصار الله "الحوثيين" في محافظة تعز جنوب غربي اليمن.

القاهرة — سبوتنيك. وقال المركز الإعلامي للجيش اليمني في بيان على "فيسبوك" اليوم الثلاثاء "إن وحدات من الجيش شنت هجوما واسعا على مليشيا الحوثي غرب تعز، تمكنت خلاله من تحرير جبل المِمطار القريب من قرية مكائر المطلة على الخط الرابط بين محافظتي تعز والحديدة".

وأضاف "أن قوات الجيش حررت عدداً من المواقع القريبة من جبل المنعم الاستراتيجي إثر هجوم آخر على مناطق متفرقة في جبهة الضباب".

© AP Photo / Hani Mohammed الجيش اليمني يسيطر على قرى شمال وشرق صعدة

وأكد البيان "سقوط قتلى وجرحى من الحوثيين في المعارك، إضافة إلى خسائر أخرى في المعدات القتالية".

وذكر البيان أن "مدفعية الجيش نفذت قصفاً مكثفاً على مواقع وتجمعات للمليشيا في منطقة وهر والمناطق القريبة من منطقة تبيشعة في مديرية جبل حبشي غرب تعز، أسفر عن إلحاق خسائر بشرية ومادية في صفوف المليشيا".

وأشار إلى "أن المعارك لا تزال مستمرة، حيث تواصل قوات الجيش تضييق الخناق على المليشيا لتحرير ما تبقى من المناطق الخاضعة لسيطرتها غربي مدينة تعز".

في الأثناء، أعلنت جماعة أنصار الله "الحوثيين" إحباط زحف للجيش في مديرية جبل حبشي بتعز.

ونقلت قناة "المسيرة" الناطقة باسم "أنصار الله" عن مصدر عسكري إن "قتلى وجرحى سقطوا في صفوف الجيش إثر اشتباكات بالأسلحة المتوسطة والثقيلة خلال كسر مسلحي الجماعة زحفاً نفذه الجيش من 3 اتجاهات في منطقة العنين بجبل حبشي غرب تعز".

وتقود السعودية تحالفاً عسكرياً في اليمن منذ 26 مارس/ آذار 2015 لدعم قوات الجيش الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي لاستعادة مناطق سيطرت عليها "أنصار الله" في يناير/ كانون الثاني من العام ذاته.

وأدى النزاع الدامي في اليمن، حتى اليوم، إلى نزوح مئات الآلاف من السكان من منازلهم ومدنهم وقراهم، وانتشار الأمراض المعدية والمجاعة في بعض المناطق، وإلى تدمير كبير في البنية التحتية للبلاد.