الإرياني: ألغام الحوثيين الأكثر منذ الحرب العالمية الثانية

دعا وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، المجتمع الدولي إلى إدانة قيام جماعة أنصار الله "الحوثيين" بزراعة مئات الآلاف من الألغام في مناطق آهلة بالسكان، وطالب بالضغط عليها لتسليم الخرائط ودعم جهود انتزاعها.

القاهرة — سبوتنيك. وحسب وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، التي تبثُ من الرياض وعدن، ذكر الإرياني "ان مليشيا الحوثي فرت من مناطق سيطرتها في المحافظات المحررة مخلفة وراءها مئات الآلاف من الألغام بأنواعها، والتي زرعتها بشكل عشوائي في المدن والقرى والشوارع الرئيسية والممرات الفرعية والمصالح الحكومية والعامة والخاصة ومنازل وحقول المزارعين".

© REUTERS / ABDULJABBAR ZEYAD الأمم المتحدة: صراع اليمن قد يدفع ملايين آخرين لحافة المجاعة

وقال: "إن الألغام التي زرعها الحوثيون دون خرائط هي الأكبر عدداً منذ الحرب العالمية الثانية ، وحصدت أرواح المئات بينهم نساء وأطفال في مختلف المحافظات، كما خلفت آلاف آخرين مبتوري الأطراف وبإعاقات جسدية دائمة، في جريمة ضد الانسانية وواحدة من أبشع الجرائم التي ترتكبها المليشيا ضد اليمنيين".

وأضاف: "إن تجاهل الأمم المتحدة والمنظمات الدولية لهذه الجرائم الحوثية التي تحصد أرواح المدنيين ومواشيهم وتؤثر على حياتهم الطبيعية يثير الكثير من علامات الاستفهام".

وأكد أن "فرق الهندسة العسكرية في الجيش الوطني تبذل جهوداً استثنائية لنزع ألغام الموت الحوثية في المناطق المحررة والتي تشكل خطراً دائما على المدنيين سيمتد لسنوات".

وطالب وزير الإعلام اليمني المنظمات الدولية المتخصصة بتكثيف دعمها لنزع تلك الألغام والتوعية بمخاطر الألغام وكيفية التعامل معها.

وأشاد "بالدور، الذي يقوم به الأشقاء في المملكة العربية السعودية عبر مشروع (مسام) لنزع ألغام الموت الحوثية في جميع المناطق المحررة".

وأشار إلى أن الدعم السعودي يشمل فرقاً متخصصة ومعدات هندسية لنزع الالغام ودعماً طبياً وانسانياً للمتضررين.