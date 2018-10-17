مقاتلات أمريكية تقصف بالخطأ تشكيلات كردية في سوريا

أعلن مصدر دبلوماسي عسكري، اليوم الأربعاء، إن مقاتلتين لقوات التحالف في سوريا من طراز "إف-15" قصفتا بالخطأ تشكيلات كردية تابعة لقوات سوريا الديمقراطية.

موسكو — سبوتنيك. وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك": "بسبب الأعمال غير المهنية لسلاح الجو الأمريكي، تم قصف تشكيلات للأكراد من قبل مقاتلتين لسلاح الجو الأميركي من طراز "إف-15" أثناء شنهم هجوم اليوم على تجمعات لتنظيم "داعش" الإرهابي، أسفرت عن مقتل 6 مقاتلين أكراد وإصابة حوالي 15 آخرين بجروح خطيرة".

وكانت قوات سوريا الديمقراطية "قسد" المدعومة من واشنطن أعلنت مطلع أيار/مايو الماضي استئناف المعركة لاستعادة آخر جيوب تحت سيطرة تنظيم " داعش " شرقي البلاد، ذلك بعد توقف عملياتها عن القتال ضد التنظيم بعدما بدء تركيا هجوما في كانون الثاني/ يناير الماضي، على منطقة عفرين، شمال غربي سوريا.

وكانت "قسد" أعلنت في أيلول/سبتمبر الماضي انطلاق حملة "عاصفة الجزيرة" العسكرية لتحرير الريف الشرقي لمحافظة دير الزور، موضحة أنها "تستهدف تحرير ما تبقى من أراضي الجزيرة السورية وشرق الفرات من رجس الإرهابيين، وتطهير ما تبقى من ريف دير الزور الشرقي".

وبدأت الولايات المتحدة الأميركية في أيار/مايو الماضي إرسال معدات وأسلحة ثقيلة لقوات سوريا الديمقراطية لشن حملة عسكرية لتحرير مدينة الرقة، التي كان أعلنها التنظيم الإرهابي عاصمة "دولة الخلافة" المزعومة في سوريا قبل أكثر من ثلاث سنوات.