مع انحسار المخاوف المرتبطة بقضية خاشقجي...بورصة السعودية تتحرك في نطاق ضيق

تحركت سوق الأسهم السعودية في نطاق ضيق جدا، اليوم الخميس، وسط انحسار جزئي للمخاوف من تضرر تدفقات الاستثمار الأجنبي على السوق، جراء اختفاء الصحفي السعودي، جمال خاشقجي.

وبحسب رويترز، قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أمس، الأربعاء، إنه لا يريد التخلي عن السعودية، وبأن الولايات المتحدة تحتاج إلى تعاون المملكة، في علامة على أن الرياض ربما تتفادى أي عقوبات أمريكية شديدة، إذا أثبت التحقيق أن خاشقجي قتل على يد أفراد سعوديين.



© Sputnik . Ruslan Krevobok بعد قضية خاشقجي... انهيار في سعر الريال والتأمين على الدين وتعافي في البورصة السعودية

علاوة على ذلك، اشترت صناديق، شبه حكومية، الأسهم القيادية لدعم السوق، حينما هبطت في وقت سابق هذا الأسبوع، وهو ما أقنع بعض المستثمرين بأنه لن تكون هناك انخفاضات أخرى كبيرة، على الأقل، في الوقت الحالي.

وأغلق المؤشر الرئيسي للسوق السعودية متراجعا 0.1 في المئة. وتجاوزت الأسهم الهابطة تلك التي حققت مكاسب، بواقع 109 إلى 60، لكن مزيدا من التراجع في حجم التداول، بنحو الثلث مقارنة مع الجلسة السابقة، يظهر أن المستثمرين أصبحوا لا يرغبون في التخارج من الأسهم.

وهبط سهم البنك الأهلي التجاري 2.9 في المئة بفعل جني للأرباح، بعدما صعد، بشكل كبير، بعد تدخل الصناديق لشرائه في مرحلة دعم السوق.

وانخفض سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، أكبر منتج للبتروكيماويات في المملكة، 0.8 في المئة.

لكن سهم الاتصالات السعودية ارتفع 1.8 في المئة، بينما صعد سهم البنك السعودي الفرنسي ثلاثة في المئة. وزاد سهم الخليج للتدريب والتعليم 2.2 في المئة، بعدما فازت الشركة بمشروع قيمته 23.1 مليون ريال (6.2 مليون دولار) من الهيئة العامة للزكاة والدخل.

© Sputnik . Ruslan Krevobok بعد تهديدات ترامب بشأن خاشقجي... انهيار تاريخي في البورصة السعودية

وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 1.2 في المئة، تحت ضغط خسائر أسهم البنوك، وانخفض سهم البنك التجاري الدولي 2.1 في المئة، وسهم المجموعة المالية هيرميس 4.1 في المئة.

وهوى سهم دايس للملابس الجاهزة 8.3 في المئة في تداول هزيل للغاية، وقالت الشركة إنها ستزيد حصتها في الإسكندرية للملابس الجاهزة إلى 100 في المئة، من خلال صفقة بقيمة مليوني جنيه مصري (111ألفا و420 دولارا).

وهبط سهم مدينة نصر للإسكان والتعمير 3.8 في المئة، بعدما صعد بدعم من خطة للاندماج مع شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك)، عبر صفقة مبادلة للأسهم. وتراجع سهم سوديك 3.2 في المئة.

بورصة دبي

وزاد مؤشر سوق دبي 0.6 في المئة، مع صعود سهم داماك العقارية 3.6 في المئة، بينما ارتفع سهم الوطنية للتبريد المركزي (تبريد) 2.4 في المئة.

بورصة قطر

وارتفع مؤشر بورصة قطر 0.4 في المئة، مع صعود سهم بنك الدوحة 1.8 في المئة، ورفعت المجموعة المالية هيرميس تقييمها لسهم بنك الدوحة إلى "محايد" من توصية "بالبيع".

وصعد سهم البنك الأهلي القطري 5.1 في المئة، بعدما سجل المصرف زيادة في أرباح الربع الثالث من العام.

بورصة البحرين

وزاد مؤشر سوق البحرين 0.8 في المئة، مدعوما بصعود سهم مجموعة فنادق الخليج عشرة في المئة، بينما زاد سهم بنك البحرين الوطني 3.4 في المئة، بعدما سجل المصرف زيادة في أرباحه للتسعة أشهر الأولى من العام.

وفيما يلي مستويات إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم في الشرق الأوسط:

— السعودية.. هبط المؤشر 0.1 في المئة إلى 7648 نقطة.

— دبي.. زاد المؤشر 0.6 في المئة إلى 2758 نقطة.

— أبوظبي.. ارتفع المؤشر 0.6 في المئة إلى 4989 نقطة.

— قطر.. صعد المؤشر 0.4 في المئة إلى 10193 نقطة.

— الكويت.. انخفض المؤشر 0.2 في المئة إلى 5173 نقطة.

— البحرين.. زاد المؤشر 0.8 في المئة إلى 1323 نقطة.

— سلطنة عمان.. تراجع المؤشر 0.2 في المئة إلى 4444 نقطة.

— مصر.. نزل المؤشر 1.2 في المئة إلى 13644 نقطة.