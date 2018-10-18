قوات هادي تصد محاولة تقدم لـ"أنصار الله" شمال تعز

قُتل وأصيب ثلاثون مسلحا من جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) بمعارك مع الجيش اليمني المدعوم من التحالف، في محافظة تعز، جنوب غربي اليمن.

القاهرة — سبوتنيك. وذكر الجيش اليمني على موقعه "26 سبتمبر" أن "معارك ضارية اندلعت، اليوم، عقب محاولة تسلل لميليشيا الحوثي الانقلابية على مواقع الجيش، في وادي الزنوج وعصيفرة، شمال مدينة تعز".

© REUTERS / Naif Rahma "أنصار الله" تكذب السعودية... وتحدد دولة عربية كـ "وسيط" وأكد أن "القوات دحرت العناصر المتسللة، وأجبرت من تبقى منهم على الفرار، بعد تكبيدها أكثر من 30 قتيلاً وجريحاً".

وكانت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، قد أعلنت، في وقت سابق من اليوم، استهداف قوات الجيش اليمني بصاروخ باليستي، في محافظة صعدة الحدودية مع السعودية.

وقالت قناة "المسيرة" الناطقة باسم جماعة "أنصار الله"، إن "القوة الصاروخية التابعة للجماعة أطلقت صاروخاً باليستياً، من نوع بدر 1، على تجمعات للجيش في منطقة البقع بمديرية كتاف، شرق صعدة".

ويعد الاستهداف الباليستي هو الأول من نوعه على الجيش اليمني، منذ إطلاقه عملياته في المحافظة، التي تعد معقلا اجماعة "أنصار الله" وزعيمها.

وتقود السعودية تحالفا عسكريا لدعم قوات الرئيس هادي، لاستعادة حكم البلاد، منذ 26 مارس/آذار 2015، ضد جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، الذين يسيطرون على العاصمة، صنعاء، وعدد من المحافظات.