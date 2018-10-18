قوات هادي تصد محاولة تقدم لـ"أنصار الله" شمال تعز

القاهرة — سبوتنيك. وذكر الجيش اليمني على موقعه "26 سبتمبر" أن "معارك ضارية اندلعت، اليوم، عقب محاولة تسلل لميليشيا الحوثي الانقلابية على مواقع الجيش، في وادي الزنوج وعصيفرة، شمال مدينة تعز".
وقالت قناة "المسيرة" الناطقة باسم جماعة "أنصار الله"، إن "القوة الصاروخية التابعة للجماعة أطلقت صاروخاً باليستياً، من نوع بدر 1، على تجمعات للجيش في منطقة البقع بمديرية كتاف، شرق صعدة".
ويعد الاستهداف الباليستي هو الأول من نوعه على الجيش اليمني، منذ إطلاقه عملياته في المحافظة، التي تعد معقلا اجماعة "أنصار الله" وزعيمها.
وتقود السعودية تحالفا عسكريا لدعم قوات الرئيس هادي، لاستعادة حكم البلاد، منذ 26 مارس/آذار 2015، ضد جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، الذين يسيطرون على العاصمة، صنعاء، وعدد من المحافظات.
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