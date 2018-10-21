رئيس لجنة العلاقات الخارجية في الكونغرس: ولي العهد السعودي مسؤول عن قتل خاشقجي

قال رئيس لجنة العلاقات الخارجية في الكونغرس الأمريكي، بوب كروكر، إن ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، مسؤول عن عملية قتل الصحفي السعودي، جمال خاشقجي.

وأشار السيناتور الجمهوري، كروكر في تصريحات لشبكة "سي إن إن" الأمريكية إلى أنه يعتقد أن الأمير محمد بن سلمان مسؤول عن مقتل خاشقجي، وأن السعوديين فقدوا كل المصداقية في تفسيراتهم عن موته، بحسب قوله.

وتابع قائلا "نعم أعتقد أنه فعلها (محمد بن سلمان)، نعم أعتقد أنه ورائها (عملية القتل)".

GOP Sen. Bob Corker says he thinks Saudi Arabia’s Crown Prince was behind the death of journalist Jamal Khashoggi: “Do I think he did it? Yes, I think he did it. Let’s finish this investigation” #CNNSOTU pic.twitter.com/e0qv5dKie4 — CNN Politics (@CNNPolitics) October 21, 2018

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ومضى بقوله "عندما تنظر إلى رؤية محمد بن سلمان، تجدها مؤثرة جدا، فهي تتصدى إلى الوهابية وتنقل السعودية إلى مرحلة جديدة، لكن الأزمة في الأفعال".

واستطرد بقوله "انظر ماذا فعل في ريتز كارلتون، وماذا يفعل من أجل السيطرة على السلطة، وكيف ألقى القبض على العشرات، لقد ارتكب العديد من الأخطاء، لكن كان يمكن التجاوز عنها، لكن قتله للصحفي السعودي أمر يحتاج إلى عقاب".

© AP Photo / J. Scott Applewhite مسؤول في الكونغرس الأمريكي يطالب بفرض عقوبات على السعودية بسبب اختفاء خاشقجي

وقال رئيس لجنة العلاقات الخارجية في الكونغرس: "إذا كنت تسألني بوضوح، هل تعتقد أن محمد بن سلمان هو من دبر عملية قتل خاشقجي ، نعم أنا مقتنع أنه من دبرها، ويجب ألا يعيق التحقيقات حتى تظهر الحقيقة كاملة".

وأتم بقوله "عندما تظهر الحقيقة سنعلم ما يمكن فعله إزاء تلك القضية، لكن في النهاية السعودية والعالم كله مدركون أنه (ولي العهد) من فعلها".

وكانت السعودية أعلنت أول أمس الجمعة، وفاة خاشقجي رسميا. وجاء إعلان الوفاة بعد اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي، الذي شوهد آخر مرة في الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول الحالي وهو يدخل إلى القنصلية السعودية في إسطنبول للحصول على وثائق لإتمام زواجه، وقالت خطيبته التي كانت تنتظره في الخارج —وقتها — إنه لم يخرج من القنصلية.

وأثارت القضية اهتمام دول كبرى، مثل فرنسا وبريطانيا اللتين طالبتا السعودية بإجابات "مفصلة وفورية" عن اختفاء خاشقجي، فضلا عن الولايات المتحدة الأمريكية.

وأعلنت الرياض، مقتل الصحفي جمال خاشقجي بقنصلية بلاده بإسطنبول إثر شجار مع مسؤولين سعوديين وتوقيف 18 شخصا كلهم سعوديون.

وعلى خلفية الواقعة، أعفى العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز، مسؤولين بارزين بينهم نائب رئيس الاستخبارات أحمد عسيري، والمستشار بالديوان الملكي، سعود بن عبد الله القحطاني، وتشكيل لجنة برئاسة ولي العهد محمد بن سلمان، لإعادة هيكلة الاستخبارات العامة.