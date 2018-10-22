موريتانيا والجزائر تبحثان ملف الصحراء والمفاوضات المقبلة

قال مصدر في وزارة الخارجية الموريتانية أن الزيارة الحالية التي يقوم بها الوزير إسماعيل ولد الشيخ للجزائر "تعد أساسية لتقييم العلاقات بين البلدين وبحث القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك".

نواكشوط — سبوتنيك. وأضاف المصدر في حديثه لوكالة "سبوتنيك" "ان علاقات موريتانيا بالجزائر تاريخية وتعرف منذ فترة تطورا متزايدا وانسجاما في المواقف".

© AP Photo / Toufik Doudou خبير يكشف مكاسب الجزائر من تدشين معبرها مع موريتانيا

وحول علاقة هذه الزيارة بملف الصحراء الذي ستشارك كل من موريتانيا والجزائر في مفاوضات أممية حوله كانون الأول/ ديسمبر المقبل إضافة إلى طرفي الصراع المغرب والبوليساريو ، قال المصدر أن "ملف الصحراء والمفاوضات حوله كان من بين الملفات التي جرى التباحث بخصوصها بين الطرفين، كما تمت مناقشة ملفات التعاون وتاريخ انعقاد اللجنة العليا المشتركة بين البلدين".

وعقد وزير الخارجية الموريتانية إسماعيل ولد الشيخ أحمد مع نظيره الجزائري عبد القادر مساهل جلسة مباحثات الأحد تبادلا خلالها "الآراء حول القضايا التي تهم البلدين، ومن بينها الوضع في منطقة الساحل، بالإضافة إلى قضايا الإرهاب والتطرف العنيف والمنطقة المغاربية حيث تم بهذا الخصوص مناقشة مسألة الصحراء الغربية وكذلك فكرة إعادة مسار بناء الاتحاد المغاربي"، حسبما أعلنت الإذاعة الحكومية في الجزائر.

وقال ولد الشيخ أحمد عقب لقائه الأحد بالجزائر العاصمة نظيره الجزائري أن "موريتانيا ترغب في تطوير علاقاتها التاريخية والمميزة مع الجزائر والدفع بها إلى الأمام"، وأضاف أنه يوجد "الكثير من التطورات الإيجابية" في العلاقات الثنائية بين البلدين و" نرغب في تفعيل هذه القفزة".

ومن جانبه، وصف مساهل العلاقات بين الجزائر وموريتانيا بـ" التاريخية والمتينة" وهي العلاقات التي عرفت "قفزة نوعية في الآونة الأخيرة".

وكانت الأمم المتحدة قد أعلنت ان الجزائر وموريتانيا وافقتا على الدعوة التي وجهت لهما لحضور المفاوضات الخاصة بقضية الصحراء.