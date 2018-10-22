هربا من القوات العراقية... إرهابي يدفن نفسه حيا في الأرض (فيديو)

نشرت قيادة الشرطة الاتحادية، اليوم الاثنين، مقطع فيديو يوثق لحظة اعتقال إرهابي في تنظيم "داعش" يدعى (صباح حاتم سليمان ) في قضاء الحويجة.

وقالت قيادة الشرطة الاتحادية في بيان عبر موقعها الرسمي في "فيسبوك" تلقت وكالة "سبوتنيك"، نسخة منه، جاء فيه: "بناء على معلومات استخبارية دقيقة تفيد بتواجد أحد المطلوبين وفق المادة 4 إرهاب داخل قرية القهارة في قضاء الحويجة شرعت قوة من فوج مغاوير الفرقة 6 بأسناد 2 ناقلات من الفوج الآلي الأول اللواء الآلي الثاني زائدآ مفارز من الاستخبارات والجهد الهندسي لمقر الفرقة السادسة ومن خلال التفتيش الدقيق داخل القرية تم القاء القبض على الإرهابي المدعو (صباح حاتم سليمان) مختبأ داخل نفق مخفي".

يذكر أن العراق أعلن تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا) في كانون الأول/ديسمبر 2017، وتشن القوات العراقية عمليات بين الحين والآخر لمداهمة فلول داعش في شمالي العراق.