صفقات سعودية بخمسين مليار دولار

وبدأت السعودية توقيع اتفاقات بأكثر من 50 مليار دولار في قطاعات النفط والغاز والصناعات والبنية التحتية خلال مؤتمر استثمار "دافوس الصحراء" في الرياض، اليوم الثلاثاء، حسب "رويترز".

© AFP 2018 / OZAN KOSE أردوغان يوجه أسئلة بخصوص قضية خاشقجي

وأكد التلفزيون الرسمي أن الصفقات تشمل شركات ترافيجورا وتوتال وهيونداي ونورينكو وشلومبرجر وهاليبرتون وبيكر هيوز.

وتشمل الصفقات إنشاء مصهر للنحاس والزنك والرصاص مع مجموعة ترافيجورا، واتفاقا مشتركا لتشييد مجمع بتروكيماويات متكامل ومنطقة لأنشطة المصب ضمن المرحلة الثانية من مصفاة ساتورب المملوكة ملكية مشتركة بين أرامكو السعودية وتوتال، واستثمارات في محطات الوقود بين أرامكو وتوتال أيضا.

ووقع وزير النقل السعودي اتفاقا للمرحلة الثانية من خط قطارات الحرمين عالي السرعة مع كونسورتيوم إسباني حسبما ذكر تلفزيون الإخبارية الحكومي في حسابه على تويتر.

وكشف صندوق الاستثمارات العامة السعودي عن برنامج مبادرة مستقبل الاستثمار للعام 2018، حيث سيشارك في المبادرة، والتي ستقام من الفترة 23 —25 تشرين الأول/أكتوبر في الرياض، العديد من رجال الأعمال والشخصيات البارزة من مختلف دول العالم، في إطار جدول أعمال يتضمن أكثر من 40 جلسة ونقاشات مفتوحة وورش عمل، إضافة إلى منتديات جانبية ينصبّ تركيزها على ثلاث ركائز أساسية، هي: الاستثمار في التحوّل، والتقنية كمصدر للفرص، وتطوير القدرات البشرية.