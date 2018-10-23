حصيلة الاعتداء الإرهابي في سوق القيارة شمالي بغداد

كشف مستشفى القيارة العام، لـ"سبوتنيك" اليوم الثلاثاء، 23 أكتوبر/ تشرين الأول، عن الحصيلة النهائية للاعتداء الإرهابي الذي استهدف سوق الناحية، في جنوبي مركز نينوى، شمالي العاصمة بغداد.

وحصلت مراسلتنا في العراق، من مستشفى القيارة على الحصيلة الرسمية، إذ بلغت 32 قتيلا وجريحا من المواطنين وقعوا ضحية الاعتداء بواسطة سيارة مفخخة استهدفت سوق القيارة الشعبي، صباحا.

وأوضح المستشفى، أن 6 قتلى، و26 جريحا، سجلوا رسميا، حصيلة التفجير.

كما سجل مصرف الدم لمستشفى القيارة العام/الموقع البديل، أكثر من مائة متبرع بالدم هذا اليوم، لإنقاذ ضحايا الاعتداء الإرهابي.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن مركز الإعلام الأمني العراقي، إصابة 10 مواطنين في حصيلة أولية للاعتداء الإرهابي الذي استهدف سوق ناحية القيارة، شمال العاصمة، بغداد.

وأوضح المركز في بيان تلقت مراسلة "سبوتنيك" في العراق، نسخة منه، اليوم، أن 10 مواطنين أصيبوا بجروح، إثر الاعتداء الإرهابي الذي حصل بواسطة سيارة مفخخة انفجرت صباحا في سوق القيارة الشعبي، جنوبي الموصل، مركز نينوى، شمال البلاد.

ونوه مركز الإعلام الأمني، إلى أن الحصيلة، معلومات أولية لأعداد الضحايا.

وأفادت مراسلة "سبوتنيك" في العراق، نقلا عن مصدر أمني، صباحا، بوقوع ضحايا من المواطنين، إثر اعتداء إرهابي استهدف سوق القيارة الشعبي.

وأكد المصدر أن حملات تبرع بالدم نفذها أهالي القيارة في مستوصف الناحية، لإنقاذ الضحايا من التفجير.

يذكر أن القوات العراقية حررت ناحية القيارة الغنية بالنفط، من سيطرة تنظيم "داعش" الإرهابي، في أواخر أغسطس/آب عام 2016.

وأعلن العراق تحرير كامل أراضيه من قبضة "داعش" الإرهابي في 10 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، بعد نحو 3 سنوات من الحرب.