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12:39 24 أكتوبر/ تشرين الأول 2018
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    الرياض - السعودية

    السعودية تكشف عن الدولتين الأكثر استثمارا في المملكة

    © AP Photo / Nariman El-Mofty
    العالم العربي
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    كشفت المملكة العربية السعودية عن الدولتين الأكثر استثمارا في المملكة، وذلك خلال العام الجاري.

    وأكدت السفارة السعودية في القاهرة تصدر بريطانيا وأمريكا قائمة الدول المستثمرة في المملكة خلال عام 2018.

    قائد الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني
    © AP Photo / UNCREDITED
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    قالت سفارة المملكة العربية السعودية بالقاهرة، اليوم الأربعاء 24 أكتوبر/تشرين الأول، إن مؤشرات الاقتصاد السعودي واصلت تقدمها بشكل يعكس الاستقرار الذي يشهده السوق المحلي والنظرة الإيجابية لمناخ الاستثمار في المملكة.

    ولفت السفارة في بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه إلى أن تقرير الهيئة العامة للاستثمار عن الربع الثالث لعام 2018،  كشف عن زيادة في أعداد التراخيص الممنوحة للشركات الأجنبية والمحلية المستثمرة في المملكة، بأكثر من 90 % عن نفس الفترة خلال العام الماضي(2017)، حيث منحت الهيئة 499 ترخيصا حتى نهاية الربع الثالث من 2018.

    ومن جانبه قال وكيل محافظ الهيئة العامة للاستثمار لخدمات واستشارات المستثمرين، إبراهيم بن صالح السوير، إن عدد الدول المستثمرة بالمملكة منذ مطلع 2018 وحتى نهاية الربع الثالث من العام نفسه بلغ نحو 50 دولة، فيما احتلت بريطانيا المرتبة الأولى كأكبر مستثمر أجنبي بالبلاد٬ تليها الولايات المتحدة الأمريكية.

    وأرجع السوير أسباب الزيادة التي طرأت على الاستثمارات السعودية، إلى ما تشهده المملكة من نقلة نوعية تعزز من متانة وتنوع اقتصادها، وتعود للجهود التي تبذلها الهيئة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة لتسهيل ممارسة الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة للسوق السعودي.

    وحدد وكيل محافظ الهيئة العامة للاستثمار الخطوات التي اتخذتها السعودية لجذب المستثمرين؛ في العمل بالتراخيص الرقمية، وتقليص مدة استخراج التراخيص لأقل من 3 ساعات، وزيادة مدة الترخيص للاستثمار الأجنبي لخمس سنوات قابلة للتجديد٬ لاستقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية بما يتوافق ورؤية 2030.

    وأكدت السفارة السعودية بالقاهرة أن الاستثمار في المملكة يسير بخطى ثابتة، لافتة إلى السعودية حققت تقدم كبير في توفير منظومة استثمارية  شاملة جاذبة للاستثمار والمستثمرين، وهذا ما أكد عليه تقرير التنافسية العالمي لعام 2018 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، حيث حلت المملكة بالمرتبة 39 من أصل 140 دولة٬ ويشكل هذا التقدم التحسن الأفضل للمملكة في الترتيب منذ العام 2012، كما احتلت السعودية المرتبة الأولى عالميا في محور استقرار الاقتصاد الكلي، والخامسة في مؤشر التوجه المستقبلي للحكومة بحسب تقرير التنافسية العالمية لعام 2018.

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