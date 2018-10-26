الاتحاد الأوروبي يؤكد دعم جهود وقف الأعمال القتالية في اليمن

أكد الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، دعم كافة الجهود الرامية لوقف الأعمال القتالية في اليمن، برعاية الأمم المتحدة.

القاهرة —سبوتنيك. وقال المتحدث الرسمي للاتحاد الأوروبي في بيان، نشرته بعثة الاتحاد في اليمن على "فيسبوك": "نأمل من كافة الأطراف الانخراط مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة في البحث عن حل سياسي للنزاع".

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وأضاف: "بعد أربع سنوات من النزاع، تتكشف كارثة إنسانية في البلد مع مجاعة وشيكة وهائلة وغير مسبوقة تهدد ملايين الأرواح، كما ذكر المنسق الإنساني للأمم المتحدة في وقت سابق، من هذا الأسبوع".

وتابع: "كون الاتحاد الأوروبي أحد كبار المانحين الإنسانيين، فإن الاتحاد ملتزم ببذل كل ما يستطيع لدعم إيصال المساعدات الإنسانية للمدنيين المحتاجين".

ودعا الاتحاد الأوروبي "كافة الأطراف وبشكل عاجل السماح بتوريد الغذاء والبضائع الأساسية إلى البلد واحترام القانون الإنساني الدولي. والقيام بإجراءات لوقف تدهور العملة الوطنية هي أيضا بنفس الأهمية".

وأشار إلى "أن آخر الهجمات التي استهدفت الحديدة في اليمن يوم 24 أكتوبر/تشرين الأول، حصدت مجددا أرواح مدنيين بمقتل ما لا يقل عن 21 عاملا في منشأة لتعبئة وتغليف الخضروات".