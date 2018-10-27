15 قتيلا من "أنصار الله" في صد هجوما للجيش اليمني غربي صعدة

قتل أكثر من 15 مسلحا من جماعة أنصار الله "الحوثيين"، اليوم السبت، بمواجهات مع الجيش اليمني المدعوم من التحالف، بمحافظة صعدة الحدودية مع السعودية.

القاهرة —سبوتنيك. وقال الجيش اليمني على موقعه "26 سبتمبر": "حاولت مليشيا الحوثي استغلال الأجواء المناخية المتغيرة التي تشهدها محافظة صعدة حاليا، في تنفيذ هجوم من ثلاث اتجاهات في عقبة مران بمديرية حيدان جنوب غربي صعدة، مستخدمة أكثر من 20 عربة قتالية وعشرات الدراجات النارية".

© REUTERS / Khaled Abdullah الاتحاد الأوروبي يؤكد دعم جهود وقف الأعمال القتالية في اليمن

وأضاف: "كانت كل تحركات مليشيا الحوثي مرصودة، ما مكن أبطال لواء العروبة من تدمير أغلب المركبات القتالية للمليشيا وتعطيل ما تبقى، وتكبيدهم أكثر من 15 قتيلا من عناصرها في حين جرح آخرون".

وذكر أن "مقاتلي لواء العروبة شنوا هجوما مضادا على مواقع المليشيا، وسط استمرار المواجهات".

وكانت القوات الحكومية أعلنت في 21 أغسطس/آب الماضي، اقتحام منطقة مران معقل زعيم جماعة أنصار الله في صعدة من 4 محاور والسيطرة على مناطق عدة فيها.

وتخوض القوات الحكومية بإسناد من التحالف، معارك ضد مسلحي جماعة أنصار الله في 6 جبهات بالمحافظة الحدودية مع السعودية، هي الظاهر ورازح وباقم وعلب وكتاف وشدا، تمكنت خلالها من استعادة مناطق واسعة، حسب موقع الجيش اليمني.

وتقود السعودية تحالفا عسكريا لدعم قوات الرئيس عبدربه منصور هادي لاستعادة حكم البلاد منذ 26 مارس/آذار 2015، ضد جماعة أنصار الله الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء.