اليمن... "أنصار الله" تستعيد مواقع عسكرية جنوب الحديدة

القاهرة — سبوتنيك. وذكر تلفزيون المسيرة الناطق باسم "أنصار الله"، أن مسلحي الجماعة شنوا عملية هجومية على مواقع للقوات المشتركة في مديرية التحيتا جنوب الحديدة، تمكنوا خلالها من السيطرة على عدد من المواقع العسكرية.

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وأضاف أن قتلى وجرحى سقطوا من القوات المشتركة، في العملية التي أعطب خلالها مقاتلو "أنصار الله" آلية عسكرية واغتنموا أخرى.

وفي مديرية التحيتا أيضاً، استهدف مسلحو "أنصار الله" بهجوم مواقع للقوات الحكومية جنوب غربي منطقة الجبلية، أدى إلى وقوع قتلى وجرحى وأسرى منها، وإحراق مخازن أسلحة وإعطاب آليات، حسب "المسيرة".

على صعيد آخر، قصف طيران التحالف منطقة كيلو 16 ومطار الحديدة بـ 10 غارات.

وكان الجيش اليمني أعلن في 7 يوليو/ تموز الماضي، السيطرة على مركز مديرية التحيتا جنوب الحديدة عقب معارك مع مسلحي "أنصار الله" الذين ينفذون بين الحين والآخر هجمات وعمليات قصف على القوات من بعض المزارع في المديرية.