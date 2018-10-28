نائب الرئيس اليمني يناقش مع قائد القيادة المركزية الأمريكية جهود محاربة الإرهاب

© REUTERS / Khaled Abdullah الاتحاد الأوروبي يؤكد دعم جهود وقف الأعمال القتالية في اليمن

وحسب وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" ثمن الفريق محسن خلال لقائه فوتيل في العاصمة البحرينية المنامة، دعم الأصدقاء الأمريكان ومواقفهم المساندة للشرعية بقيادة الرئيس عبدربه منصور هادي.

وعبر عن تقديره لما لمسه من استعداد الأمريكان في استئناف دعم جهود محاربة الإرهاب وتأهيل الكوادر الأمنية ورفد اليمن بالكفاءات والخبرات التي من شأنها رفع مستوى منسوبي الجيش اليمني.

وأشار نائب الرئيس اليمني إلى:

"الجهود التي يبذلها الفريق الأمني المنبثق عن أصدقاء اليمن والنجاحات التي حققها في رسم الخطط وتنفيذها والتدريب والتأهيل للكوادر العسكرية اليمنية في ثلاثة مجالات هامة تتمثل في حرس الحدود وخفر السواحل والقوات الخاصة لمحاربة الإرهاب".

وحسب "سبأ" جرى خلال اللقاء مناقشة المستجدات العسكرية والأمنية وسبل تعزيز التعاون العسكري والجهود المبذولة في بناء قدرات الجيش اليمني وجهود محاربة الإرهاب.

وفي اللقاء، لفت الفريق محسن إلى:"استمرار التدخل الإيراني وتجاوز إيران للقوانين والأعراف الدولية وزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة وتهريب الأسلحة والمتفجرات للميليشيات الحوثية".

من جانبه، أكد قائد القيادة المركزية دعم بلاده للجيش اليمني واستقرار وأمن اليمن.

وأشار إلى أن لقائه نائب الرئيس اليمني يأتي في إطار استمرار التنسيق والتعاون في المجال العسكري.