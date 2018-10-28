"أنصار الله" تستهدف بصاروخين قوات يمنية في جيزان جنوب غربي السعودية

شنت جماعة أنصار الله "الحوثيين"، مساء اليوم الأحد، قصفا على قوات تابعة للجيش اليمني المدعوم من التحالف العربي بقيادة السعودية في قطاع جيزان جنوب غربي السعودية.

القاهرة — سبوتنيك. وذكر تلفزيون "المسيرة" الناطق باسم "أنصار الله" أن:

"مسلحي الجماعة استهدفوا بصاروخين محليي الصنع نوع زلزال 1 "مداه 3 كيلو مترات" تجمعات للجيش اليمني شرق جبل الدود في جيزان".

وفي قطاع عسير، قصفت مدفعية "أنصار الله" تجمعات ومواقع للجيش قبالة منفذ علب الحدودي الدولي.

في سياق آخر، وعلى مقربة من الحدود اليمنية السعودية، نفذ طيران التحالف أربع غارات على منطقة الرصيفات في مديرية كتاف شرق محافظة صعدة.

وفي محافظة حجة، استهدف طيران التحالف بغارة شاحنة محملة بخلايا نحل على الطريق العام في منطقة بني حسن بمديرية عبس شمال غربي حجة المحاذية لقطاع جيزان جنوب غربي السعودية.

© AP Photo / Hani Mohammed "أنصار الله" تهاجم القوات اليمنية في الحديدة وتقصف مواقع شرق العاصمة

وتقود السعودية التحالف العسكري العربي في اليمن منذ 26 مارس/آذار 2015 لدعم قوات الجيش الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي لاستعادة مناطق سيطرت عليها "أنصار الله" في يناير/ كانون الثاني من العام ذاته.

ويشهد اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم، ويحتاج 22 مليون شخص، أي 75% من عدد سكان البلاد، إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية، بما في ذلك 8.4 مليون شخص لا يعرفون من أين يحصلون على وجبتهم القادمة، كما قتل أو جرح ما يزيد عن 28 ألف يمني منذ عام 2015.

وحسب الأمم المتحدة، فقد تم توثيق 9500 حالة وفاة مدنية، وغالبية الضحايا المدنيين ناتجة عن الضربات الجوية.