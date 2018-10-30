أول تعليق من الرئيس السوداني على "الحدث التاريخي"

قال رئيس الجمهورية المشير عمر البشير، إن السودان مؤهل ليكون البوابة الأمثل لتعزيز التواصل التركي مع دول القارة الأفريقية.

وافتتح الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، مطار إسطنبول الثالث، أمس الاثنين، الذي يصادف ذكرى تأسيس الجمهورية التركية، والذي وصفه أردوغان بالحدث التاريخي.

وشدد البشير والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، خلال لقائهما على هامش افتتاح المرحلة الأولى لمطار إسطنبول الجديد، يوم الاثنين، على عمق واستراتيجية العلاقة التي تربط بين السودان وتركيا وتطلعهما لبناء شراكة استراتيجية حقيقية بين البلدين الشقيقين، بحسب شبكة الشروق السوانية.

© REUTERS / Umit Bektas رئيس البرلمان التركي: مطار إسطنبول سيغير مسار الطيران العالمي

وأعرب الرئيسان عن رضائهما التام للجهود المبذولة لتنفيذ الاتفاقيات والمشروعات المتفق عليها، خاصة برنامج التعاون الاستراتيجي الذي جرى توقيعه في الخرطوم في 2017.

وعبر البشير عن شكره وتقديره للرئيس التركي رجب طيب أردوغان لدعوته له لحضور افتتاح المرحلة الأولى لمطار إسطنبول الدولي الجديد كأحدث وأكبر مطار دولي في العالم.

وأضاف أن هذا الصرح الشامخ يمثل امتدادا لعراقة وأصالة تركيا، وهو دليل على التقدم والازدهار الذي حققته في المجالات كافة لتصبح مركزا دوليا لحركة الطيران العالمية وعاصمة للثقافة والسياسة والاقتصاد.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان زارالسودان، في ديسمبر/ كانون الأول من العام 2017، وهي تعد أول زيارة لرئيس تركي منذ استقلال السودان في 1956، إذ وقع البلدان 12 اتفاقية في مجالات الزراعة والاقتصاد والعسكرية.

وفي إطار الزيارة، تأسست شركة مشتركة بين وزارة الزراعة السودانية والمديرية العامة للشؤون الزراعية التركية، وإطلاق تشجيع للاستثمار الزراعي على مساحة 780 ألف و500 هكتار من الأراضي في عموم السودان.