زعيم المتمردين يصل إلى العاصمة للمرة الأولى منذ 2016... ماذا يحدث في جوبا

قال شاهد من "رويترز" إن ريك مشار، زعيم المتمردين في جنوب السودان، عاد إلى العاصمة جوبا اليوم الأربعاء، بعد أكثر من عامين على فراره من البلاد في أعقاب انهيار اتفاق للسلام عام 2016.

© REUTERS / TIKSA NEGERI البشير: الاستقرار في جنوب السودان يساهم في تحقيق السلام في بلادنا

وفر ريك مشار، النائب السابق للرئيس، إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية المجاورة عام 2016.

ونشب قتال عنيف في جوبا أسفر عن سقوط مئات القتلى، وسافر مشار فيما بعد إلى جنوب أفريقيا حيث وضع رهن الإقامة الجبرية في المنزل حتى وقت سابق هذا العام.

ووقع مشار ورئيس جنوب السودان سلفا كير اتفاق سلام جديدا، الشهر الماضي، ضمن أحدث محاولة لإنهاء الحرب المستمرة منذ خمس سنوات في البلاد.

وشهدت جنوب السودان حربا أهلية اندلعت، في ديسمبر/كانون الأول عام 2013، بين القوات الحكومية وقوات موالية لقائد المعارضة ريك مشار، تسببت في قتل آلاف من العسكريين والمدنيين إضافة إلى نزوح وهجرة الملايين من السكان إلى داخل البلاد وخارجها.