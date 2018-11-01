السعودية وضعت 1.5 مليار دولار في سفارتها ببغداد للشروع ببناء "مدينة"

© REUTERS / POOL أنور عشقي يكشف تفاصيل العلاقة الجديدة بين السعودية والعراق

وأفاد مصدر في وزارة الشباب والرياضة العراقية في حديث لـ" السومرية نيوز " بأن "المملكة العربية السعودية رصدت مبلغ مليار ونصف المليار دولار، لبناء مدينة رياضية متكاملة جنوب بغداد ".

وأوضح المصدر الحكومي أن "المدينة الرياضية سيتم بناءها قرب علوة الرشيد جنوب العاصمة كهدية من المملكة للرياضة العراقية".

وكشف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، أن

"المبلغ موجود في السفارة السعودية ببغداد ولم يتبق سوى الإجراءات الإدارية للشروع ببناء المدينة الرياضية".

يشار إلى أن المتحدث الخارجية العراقية، أحمد محجوب، أكد في وقت سابق أن العلاقات مع السعودية تتحسن على مدار 14 عاما، بصدد تطوير العلاقات باتجاه فتح آفاق اقتصادية بين البلدين وخصوصا فيما يتعلق بموضوع الكهرباء والطاقة."

وقال محجوب في حديث مع وكالة "سبوتنيك": شهدت العلاقات العراقية السعودية خلال 14 عاما مضت تحسنا جيدا. خاصة بعد تشكيل مجلس التنسيق الأعلى بين العراق والسعودية والذي سيؤسس للعديد من المشاريع بين البلدين، من ضمنها إعادة فتح الخطوط الجوية بين البلدين، إضافة إلى فتح معبر جميمة وإنشاء المنطقة الحرة بين العراق والمملكة العربية السعودية.

وأشار إلى أنه في الفترة الأخيرة بدأت تتراجع بعض الملفات العالقة بين البلدين "ونحن الآن بصدد تطوير العلاقات باتجاه فتح آفاق اقتصادية بين البلدين وخصوصا فيما يتعلق بموضوع الكهرباء والطاقة، إضافة إلى بعض الاستثمارات التي ستعمد المملكة على إنشائها في العراق بعد استلام الحكومة العراقية الجديدة مهامها."