بغداد: طهران وقفت معنا ضد الإرهاب

أكدت الخارجية العراقية أن العلاقات التي تربط بغداد بطهران جيدة ومتوازنة، بغض النظر عن سياسة النأي بالنفس التي اتبعها العراق وابتعاده عن "سياسة المحور".

بغداد — سبوتنيك. أكد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية العراقية، أحمد محجوب، في لقاء مع وكالة "سبوتنيك"، أن العلاقات التي تربط بغداد بطهران جيدة ومتوازنة، بغض النظر عن سياسة النأي بالنفس التي اتبعها العراق وابتعاده عن "سياسة المحور".

وقال المحجوب في هذا الصدد: "الحياد الذي انتهجه العراق في دبلوماسيته هو ليس حيادا سلبيا وإنما حيادا إيجابيا، العراق في قلب المنطقة ويؤثر فيها ويتأثر بها، لدينا علاقات متوازنة مع إيران، وطهران وقفت معنا في الحرب ضد الإرهاب".

© REUTERS / ESSAM AL-SUDANI بعد انقطاع لثلاث سنوات... عودة الملاحة النهرية بين العراق وإيران

وأشار الناطق باسم الخارجية العراقية إلى أن سر هذه العلاقات الجيدة "نابع من تغليب المصالح الوطنية".

وكشف الناطق أن بلاده تعتزم التوجه لواشنطن بطلب لاستثنائها من العقوبات المفروضة على إيران.

ووصف السياسة المائية الإيرانية والتركية بأنها "سياسة سيئة"… وأن المباحثات بهذا الخصوص مستمرة.

وقال المحجوب في لقاءه مع "سبوتنيك": "نعتقد أن السياسة المائية الإيرانية والتركية سياسة سيئة، سجلنا اعتراضنا على هذه السياسة فيما يتعلق بحجم الإطلاقات وتوقيت بناء سد اليسو التركي وأيضا فيما يتعلق بإيران قطع العديد من الأنهار التي تصب في الأراضي العراقية وتغيير جغرافية هذه الأنهار".

وأضاف: "بالتأكيد نحن غير راضين عن السياسة المائية لتركيا وإيران، المباحثات مستمرة ولكن ملف إدارة التفاوض بما يخص المياه ليس بيد وزارة الخارجية وإنما بيد وزارة الموارد المائية، ووزارة الخارجية العراقية تعمل على إعادة هذا الملف بيدها كملف سيادي من أجل إدارة التفاوض في هذا الشأن".