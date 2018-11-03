"أنصار الله" تعلن استهداف قاعدة الملك خالد الجوية

أعلنت جماعة أنصار الله "الحوثيين" شن هجوم جوي على قاعدة جوية سعودية في قطاع عسير جنوب غربي السعودية.

القاهرة — سبوتنيك. وقال تلفزيون المسيرة الناطق باسم جماعة أنصار الله "الحوثيين" إن" سلاح الجو المسير التابع للجماعة نفذ هجوماً جوياً بطائرة "قاصف1" على قاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط بعسير".

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وذكر نشطاء مواقع التواصل الاجتماعى، أن انفجارات ضخمة تحدث داخل قاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط وتصاعد ادخنة النيران بقوة نتيجة قصفها بطائرة مسيرة طراز قاصف١.

وأضافوا أن سيارات الإطفاء تهرع الى قاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط وحالة استنفار غير مسبوقة للجيش السعودي لاحتواء النيران المشتعلة في القاعدة إثر الهجوم.

ولم يورد "المسيرة" تفاصيل إضافية عن العملية.

كما لم يصدر أي تصريح رسمي من السعودية بشأن الهجوم.

يشار إلى أن طائرة قاصف 1 من دون طيار هجومية تعمل بالبنزين وبمدى 150 كيلو متراً، وتحمل رأساً حربياً وزنه 30 كيلو غراماً وتستطيع التحليق لمدة 120 دقيقة.