"أنصار الله" تتراجع في الحديدة وتتكبد خسائر فادحة

أعلنت القوات الحكومية المشتركة المدعومة من التحالف، اليوم الأحد، عن تحقيق تقدم في معارك مع مسلحي جماعة أنصار الله "الحوثيين" في مدينة الحديدة غرب اليمن.

القاهرة — سبوتنيك. وقالت ألوية العمالقة على موقعها إنها "سيطرت على شارع الخمسين وامتدت سيطرتها إلى دوار يمن موبايل وهو تقاطع يربط بين شارع الخمسين وخط كيلو 16 الاستراتيجي الذي يعتبر الشريان الرئيسي لمدينة الحديدة".

© AFP 2018 / Mohammed Huwais اليمن... "أنصار الله" تصد زحفا للجيش اليمني غرب صعدة

وأضافت أن "القوات واصلت عملياتها في الجهة الشرقية لمدينة الحديدة حيث تقدمت من خط كيلو 16 وسيطرت على عدد من مواقع مليشيا الحوثي وألحقت بها خسائر فادحة في العتاد والأرواح".

وعلى الجهة الجنوبية لمدينة الحديدة، ذكرت ألوية العمالقة "أنها تخوض مواجهات عنيفة مع مليشيا الحوثي في المدخل الجنوبي للمدينة انطلاقا من حي منظر، وأن المليشيا تقهقرت وتكبدت خسائر فادحة".

وأكدت "استمرار العمليات العسكرية لألوية العمالقة والقوات المشتركة بدعم وإسناد من قوات التحالف العربي في عدة محاور بالحديدة حتى يتم تطهيرها من مليشيا الحوثي".

وكانت القوات الحكومية المشتركة أعلنت أمس الأول الجمعة، بإسناد من التحالف عملية واسعة لاستعادة السيطرة على مدينة الحديدة ومينائها الاستراتيجي من قبضة مسلحي جماعة أنصار الله.