في 15 ثانية... لفتة إنسانية من محمد بن سلمان مع أحد "أبطال الوطن" (فيديو)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية، اليوم الاثنين، فيديو للفتة إنسانية من ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، أحد الجنود المصابين، الذي قدموا خدمات للوطن.

ووثق الجندي المصاب الفيديو الرائج، والذي قبل أن يقول إنه تشرف اليوم بالسلام على ولي العهد، قاطعه ابن سلمان قائلا: بل أنا لي الشرف.. بطل من أبطال الوطن.. بطل عظيم والدور الذي يقدمه أكبر مليون مرة من الدور الذي أقوم به أنا".

ولفت رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين نشروا الفيديو الذي تبلغ مدته 15 ثانية، إلى أن التواضع والتواصل مع الشعب من سمات ولي العهد التي ورثها عن والده، العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز.

فيديو🔴

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ولي العهد الأمير #محمد_بن_سلمان مع أحد أبطال الوطن: دورك أكبر من دوري، وأتشرف بك.

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.#السعودية pic.twitter.com/htzT8WfIb8 — أخبار عاجلة (@News_Brk24) November 5, 2018

يذكر أن أحد أفراد الحرس الملكي التقط صورة "سيلفي" مع ولي العهد السعودي، خلال الفترة الماضية.

ويظهر ولي العهد السعودي، في الفيديو المتداول، وهو يجيب بابتسامة تملأ وجهه عن سؤال الجندي: "أشلونك طال عمرك"، ليرد الأمير محمد بن سلمان عليه: "على ما تحب، الله يسلمك"، وفقا لصحيفة "سبق" السعودية.

يذكر أن ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، سبق له التقاط صورا تذكارية مع الشباب السعوديين، وكان آخرها في منتدى الاستثمار السعودي "دافوس الصحراء"، في شهر أكتوبر/ تشرين الأول.

كما التقط ابن سلمان صورة مع مجموعة من الشباب، أثناء نزهة برية لهم في منطقة العلا السعودية، في ديسمبر/ كانون الأول الماضي.