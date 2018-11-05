في 15 ثانية... لفتة إنسانية من محمد بن سلمان مع أحد "أبطال الوطن" (فيديو)

ووثق الجندي المصاب الفيديو الرائج، والذي قبل أن يقول إنه تشرف اليوم بالسلام على ولي العهد، قاطعه ابن سلمان قائلا: بل أنا لي الشرف.. بطل من أبطال الوطن.. بطل عظيم والدور الذي يقدمه أكبر مليون مرة من الدور الذي أقوم به أنا".
فيديو🔴— أخبار عاجلة (@News_Brk24) November 5, 2018
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ولي العهد الأمير #محمد_بن_سلمان مع أحد أبطال الوطن: دورك أكبر من دوري، وأتشرف بك.
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.#السعودية pic.twitter.com/htzT8WfIb8
يذكر أن أحد أفراد الحرس الملكي التقط صورة "سيلفي" مع ولي العهد السعودي، خلال الفترة الماضية.
ويظهر ولي العهد السعودي، في الفيديو المتداول، وهو يجيب بابتسامة تملأ وجهه عن سؤال الجندي: "أشلونك طال عمرك"، ليرد الأمير محمد بن سلمان عليه: "على ما تحب، الله يسلمك"، وفقا لصحيفة "سبق" السعودية.
يذكر أن ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، سبق له التقاط صورا تذكارية مع الشباب السعوديين، وكان آخرها في منتدى الاستثمار السعودي "دافوس الصحراء"، في شهر أكتوبر/ تشرين الأول.
كما التقط ابن سلمان صورة مع مجموعة من الشباب، أثناء نزهة برية لهم في منطقة العلا السعودية، في ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
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