غدا... أمير قطر يعلن موقف بلاده من هذه القضايا

قالت وكالة الأنباء القطرية "قنا"، إن أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، من المقرر أن يلقي كلمة أمام مجلس شورى البلاد غدا، الثلاثاء، يحدد فيها ملامح هذه القضايا.

وذكرت الوكالة القطرية الرسمية في بيان مقتضب، اليوم الاثنين، أن أمير قطر سيشارك في مراسم افتتاح دورة الانعقاد العادي السابع والأربعين لمجلس الشورى بمقره صباح الثلاثاء.

وأوضحت الوكالة، أن أمير قطر سيلقي بهذه المناسبة "خطابا يتناول فيه أبرز ملامح سياسة الدولة داخليا وخارجيا، ومواقفها تجاه مختلف القضايا الإقليمية والدولية".

سمو أمير البلاد المفدى يفتتح دور الانعقاد العادي السابع والأربعين لمجلس الشورى،غدا الثلاثاء الموافق 6 نوفمبر 2018 بمقر المجلس، حيث يلقي سموه في هذه المناسبة خطاباً يتناول فيه أبرز ملامح سياسة الدولة داخليا وخارجيا، ومواقفها تجاه مختلف القضايا الإقليمية والدولية. #قنا pic.twitter.com/wBJ5O8hDwC — وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) ٥ نوفمبر ٢٠١٨

وكان أمير قطر، أصدر أمس الأحد، 9 قرارات أميرية، تضمنت تعديل بعض أحكام القرار الأميري رقم (16) لسنة 2014 بتعيين اختصاصات الوزارات، وتعديل بعض أحكام القرار الأميري رقم (35) لسنة 2014 بتنظيم المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء، والقرار الأميري رقم 70 لعام 2018، بإنشاء جهاز التخطيط والإحصاء، وتعيين سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت رئيسا لجهاز التخطيط والإحصاء.

كما تضمنت القرارات الأميرية إعادة تشكيل مجلس إدارة جهاز قطر للاستثمار، وإعادة تشكيل مجلس إدارة قطر للبترول، وإنشاء المجلس الوطني للسياحة، وتشكيل مجلس إدارة المجلس الوطني للسياحة، وتعيين مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية.