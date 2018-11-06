تميم بن حمد: سنحافظ على موقعنا كأكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم

قال الأمير القطري تميم بن حمد، إن دولته ستحافظ على موقعها كأكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم.

وأضاف أمير قطر أن الدولة ستواصل تطوير قطاعات النفط والغاز، حسب "رويترز".

وتابع أن "الإنفاق الحكومي تراجع 20 % العام الحالي مقارنة مع السنة الماضية".

وأشار إلى اتباع دولته "سياسة مالية متحفظة للتغلب على انخفاض أسعار الطاقة".

وأضاف أن الصادرات نمت 18% العام الماضي والعملة القطرية حافظت على قيمتها.

وتحدث أمير قطر في أثناء افتتاحه لدور الانعقاد العادي السابع والأربعين لمجلس الشورى، وحضر الافتتاح صاحب السمو الأمير الوالد، والممثل الشخصي للأمير، ورئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، وعدد من أصحاب السعادة الشيوخ والوزراء وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى الدولة والأعيان.