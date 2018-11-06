جورج شعبان: شرف كبير أن أحصل على وسام الصداقة من الرئيس بوتين

قلد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، جورج شعبان مستشار رئيس الحكومة المكلف سعد الدين الحريري للشؤون الروسية، وسام الصداقة، وهو أعلى وسام يمنح للشخصيات الأجنبية.

وأشاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بدور شعبان في تعزيز أواصر العلاقات الروسية اللبنانية لما فيه مصلحة الشعبين والبلدين، في كلمة له أثناء الاحتفال بالعيد الوطني الروسي في الكرملين.

وقال جورج شعبان لـ"سبوتنيك": "هذا شرف كبير، وتقدير كبير من قبل فخامة الرئيس فلاديمير بوتين، وهو حافز من أجل العمل أكثر فأكثر في سبيل تطوير العلاقات بين بلدينا وشعبينا، وهذا تقدير للجهود التي نبذلها، أثناء عملي مع رئيس الحكومة الأسبق الشهيد رفيق الحريري وأثناء عملي حالياً مع دولة الرئيس سعد الحريري كوني مستشاراً لشؤونه الروسية".

وأضاف:"يوم سعيد بالنسبة لي، وشرف كبير أن أحصل على هذا الوسام من فخامة الرئيس فلاديمير بوتين".

ولفت شعبان إلى أن "المبادرة الروسية ما تزال موجودة، وأن الروس يعملون بشكل جدي على تفعيلها، وهناك تطور ما من ناحية الأوروبيين بموضوع عودة النازحين السوريين وموضوع المساعدات الإنسانية، الأمر الذي يساعد للبحث من جديد بملف عودة النازحين".

وتابع قائلاً: "الروس ونحن على تواصل مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في سبيل تمويل عملية العودة، الأموال التي تعطى للنازحين في لبنان تعطى في سوريا مما يسهل العودة".

وشدد شعبان على أن "تشكيل الحكومة يلعب دوراً أساسياً بهذا الاتجاه".

وختم شعبان، قائلاً: "الرئيس الراحل رفيق الحريري هو المبادر الأساسي لتطوير العلاقات اللبنانية الروسية والرئيس سعد الحريري يتابع هذا الطريق، ونعمل بكل جهد وفي كل المجالات في سبيل تطوير العلاقات وتوطيدها مع جمهورية روسيا الاتحادية ومع القيادات الروسية".

غرد رئيس الحكومة المكلف سعد الدين الحريري على حسابه الرسمي في "تويتر":"مبروك للعزيز جورج شعبان تقليده وسام الصداقة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، افتخر دائما بكل نجاح لبناني وافتخر خصوصا بما يحققه جورج شعبان للعلاقات اللبنانية الروسية من خلال عمله معي".