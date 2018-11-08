لواء سوري: من حقنا محاربة التواجد الأمريكي فوق أراضينا

قال اللواء في الجيش السوري حسن أحمد حسن في مقابلة مع "سبوتنيك"، إن سوريا تملك الحق في محاربة التواجد العسكري الأمريكي وبلدان التحالف الأخرى على أراضيها بكافة الطرق الممكنة.

© Sputnik . Dmitriy Korobeinikov وضع "إس-300" السورية في حالة التأهب القتالي

دمشق — سبوتنيك . وتعليقا على تقارير حول إنشاء قاعدة عسكرية فرنسية قرب مدينة الرقة السوري، أشار حسن إلى أن فرنسا عضو في التحالف الدولي لمحاربة تنظيم "داعش" في سوريا لكن هذا الائتلاف يسعى إلى تقسيم سوريا والمنطقة بكاملها، حسب تعبيره.

وأكد حسن أن الوجود الشرعي الوحيد في سوريا هو الوجود الروسي ووجود قوات إيرانية ومقاتلي حزب الله الذين قدموا إلى سوريا بناء على طلب رسمي من دمشق.

وأضاف حسن: "أي وجود عسكري آخر فوق الأراضي السورية سواء كان تركي أم أمريكي أم بريطاني أم فرنسي أم خليجي فهو غير قانوني".

واختتم اللواء قائلا: "بما أن سوريا لا تسيطر على بعض المناطق الجغرافية، فإن أولئك الذين يدعمونها لهم الحق في محاربة هذا الوجود غير القانوني، بكل الوسائل الممكنة".

وأشار إلى أن هدف التحالف هو الحفاظ على الوضع الراهن لأطول فترة ممكنة، لافتا إلى عدم قدرتهم على تحقيق هدفهم الرئيسي وهو تقسيم الدولة السورية.