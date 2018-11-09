قبل لقائه أردوغان... أمير قطر يتلقى خبزا تركيا مكتوب عليه اسمه (فيديو)

زار أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، واحدا من أشهر المطاعم التركية في العاصمة إسطنبول أخيرا.

وشارك الشيف التركي الشهير، بوراك أوزدمير، عبر صفحته على "إنستغرام"، مقطعا مصورا يظهر زيارة أمير قطر تميم بن حمد إلى مطعم "المدينة" الشهير في العاصمة إسطنبول.

وأرفق بوراك الصور بتعليق باللغتين التركية والإنجليزية: "جاء صديقنا العزيز أمير دولة قطر، لزيارة مطعمنا".

كما التقط الشيف صورا تذكارية مع الأمير تميم بن حمد آل ثاني، وهما يحملان رغيف خبز كتب عليه اسم الأخير، ترحيبا منه بزيارته لتركيا.

واشتهر الشيف بوراك بالمقاطع المصورة التي ينشرها عبر حسابه على "إنستغرام"، والتي يستعرض فيها مهاراته غفي إعداد أطباق اللحوم والحلويات التركية الشهيرة.

© AFP 2018 / PHILIPPE DESMAZES ماذا يفعل أمير قطر السابق والشيخة موزة في السودان (صورة)

ومن المتوقع أن يلتقي أمير قطر، اليوم الجمعة، بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان ، في إطار زيارة خاصة، يناقش فيها الطرفان العلاقات الثنائية وآخر مستجدات المنطقة.

وذكرت الرئاسة في بيان أن الزعيمين سيبحثان العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية، حسبما نقلت رويترز.

وكان تميم بن حمد آل ثاني، صرح بأن الأزمة الخليجية فتحت فرصا جديدة أمام بلاده، لافتا إلى أن ما حققته منذ 2017 فاتحة لتحولات نوعية تاريخية في الإمارة، وقال على حسابه الرسمي في موقع "تويتر": في جوف كل أزمة فرصة، منجزاتنا منذ 2017 محل فخر واعتزاز وهي في جوهرها فاتحة لتحولات نوعية تاريخية في حياة المجتمع القطري.

وأضاف آل ثاني: "بفضلها تعززت علاقاتنا الدولية وازداد اقتصادنا تنوعا واكتفاء واكتشف شعبنا مواطن قوة كامنة وزاد وعيه بأهمية سيادة دولته".