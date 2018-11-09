تسجيل
16:12 09 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018
مباشر
    بحث
    صورة مبنى المحكمة العمالية في العاصمة السعودية الرياض

    السعودية تطور المحاكم العمالية لتعزيز الاستثمار وحماية حقوق أطراف المتعاقدين

    © Sputnik . MOHAMAD ALBEKHIT
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 10

    أطلقت السعودية محكمة عمالية متخصصة للعمال السعوديين وغير السعوديين لتطوير وتحسين القطاع الاستثماري، وتأهيل بيئة العمل الخاص.

    ويندرج إطلاق المحكمة العمالية أيضا في إطار تقديم الثقة للمستثمر المحلي والأجنبي والحفاظ على حقوقهما، لتكون بذلك بيئة جاذبة ومميزة وآمنة في المملكة، بما يتماشى مع"رؤية 2030".

    في حديث مع "سبوتنيك"، أكد المستشار القانوني خالد الحابوط أن محاكم العمال جزء من المحاكم المتخصصة من تكوين المحاكم في السعودية، مشيرا إلى أن المحاكم العمالية ستسهم في سرعة الإنجاز والفصل في المنازعات العمالية مع جودة الحكم القضائي، وتعزيز فرص الاستثمار في السعودية وسهولة العملية القضائية، بالإضافة إلى حماية حقوق أطراف العلاقة التعاقدية بشكل كامل، إضافة إلى أنها تعزز فرص الاستثمار.

    آلية اللجوء إلى المحكمة

    وتابع المستشار القانوني: توزع القضاء العمالي في مختلف مدن ومحافظات السعودية "الرياض، مكة المكرمة، المدينة المنورة، بريدة، الدمام، أبها، جدة، ووفرت المحكمة المذكورة مركز أعمال مجاني مجهز بكامل وسائل التقنية داخل المحكمة يحتوي أجهزة كمبيوتر وطابعات وأجهزة مسح.

    وعن آلية رفع الدعوى العمالية، قال الحابوط: "يقدم الدعوى العامل أو صاحب العمل طلبا لمكتب العمل المختص مكانا لإجراء تسوية ودية خلال 21 يوما، فإن تعذر ذلك يرفع إلى مكتب العمل الدعوى للمحكمة العمالية إلكترونيا، وتختص محاكم العمال بالدعاوى الخاصة بنظام العمل، ودعاوى العمالة المنزلية، وشكاوى ضد المؤسسة العامة لتأمينات الاجتماعية، فيما يتعلق بالاشتراك والتسجيل والتعويض.

    ويرى الحابوط أن الإصلاحات التي أجرتها الحكومة السعودية على مستوى جميع المؤشرات العدلية، له الأثر الإيجابي في حصول السعودية على المرتبة 39 من أصل 140 دولة حسب آلية قبول الإصلاحات من البنك الدولي، وأن التقدم الذي حصلت عليه منذ عام 2012، وفقا للتقرير التنافسية العالمي (GCR) للعام 2018، الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي.

    المحاكم العمالية رقمية بالكامل

    في السياق ذاته أكد وزير العدل السعودي، الدكتور وليد الصمعاني، على أن التعاملات في المحاكم العمالية رقمية بالكامل، بما يخدم المستفيدين ويسهل عليهم إنهاء قضاياهم في وقت وجيز، مشددا على ضرورة أن تكون بيئتها خصبة للتحديث والتطوير.

    من داخل مبنى المحكمة العمالية في العاصمة السعودية الرياض
    © Sputnik .
    من داخل مبنى المحكمة العمالية في العاصمة السعودية الرياض

    من جانبه قال وكيل الوزارة ومستشار وزير العدل، الدكتور عبد الهادي الخضيري؛ إن "المحكمة العمالية التي تم إطلاقها تعتبر خاتمة عقد منظومة القضاء المتخصص طبق ما نص عليه النظام القضائي، حيث تتميز المحكمة العمالية بعدة مزايا للحفاظ على حقوق العمالة وأصحاب العمل، وروعي في نصب أعيينا تسهيل إجراءات العمالة والمستفيدين".

    وأكد الخضيري أن المحاكم العمالية ستتميز بأتمتة الإجراءات لتكون بيئة رقمية بالكامل مرتبطة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وكذلك مرتبطة إدارتها بإدارة الأنظمة الإلكترونية في مكتب العمل ووزارة الداخلية بحيث يكون التأثير عليها مباشر ولحظي.

    أوائل المحركات البحثية في العالم

    وأوضح، أن من الأشياء الجديدة التي سيعمل بها بناء محرك بحثي، بحيث يعرض هذا المحرك البحثي لنماذج القضايا العمالية، ويقترح الإجراءات على الدائرة القضائية وتعتمدها الدائرة، ويعد من أوائل المحركات الذكية التي تستخدم في العالم".

    الرياض
    © AP Photo / Hassan Ammar
    السعودية تمنع عمل الأجانب في هذه الأماكن

    وحول تأثير المحاكم العمالية على الاقتصاد والاستثمار، قال إن "المحاكم العمالية توفر عدد من الأمور، أولها تسهيل حل خلافات الموظفين في القطاع الحكومي الذي جرى تخصيصه، وكذلك سيعزز فرص الاستثمار في المملكة ويسهل العملية القضائية، ويحمي حقوق أطراف العلاقة التعاقدية بشكل كامل، وسينعكس بشكل إيجابي على تعزيز القطاع الخاص".

    تأهيل 58 قاضيا

    وكانت وزارة العدل قد أهلت 58 قاضيا من المخصصين للعمل في المحاكم والدوائر العمالية، وذلك بإكسابهم عددا من المهارات المهنية والشخصية التي تمكنهم من الجوانب العلمية والتطبيقية والمهارية في مجال القضاء العمالي، ضمن برنامج تدريبي استمر مدة شهر، تم فيه التدريب على نظرية العقد والشرط، وأحكام الضمان والتعويض فيما يخص مخاطر وإصابات العمل، واللوائح والقرارات والتعاميم الوزارية المتعلقة بأنظمة العمل، ونظام التأمينات الاجتماعية، ونظام التنفيذ ولائحته، وطرق الإثبات في المنازعات العمالية، والتحكيم والصلح في القضايا العمالية، والمنازعات الجماعية في القضاء العمالي.

    وتضمنت حقيبة التدريب، التعرف على دعاوى إلغاء القرارات الإدارية، والاختصاص في القضاء العمالي والاستثناءات الواردة عليه، ودراسة الاتفاقيات الدولية المنظمة للعمل، والاطلاع على المبادئ القضائية في القضاء العمالي، وإتقان مهارة التسبيب الصحيح وصياغته، إضافة إلى آداب وأحكام المهنة وفهم سلوكيات سوق العمل مع دراسة التطبيقات التي يتطلبها العمل في المحاكم العمالية، والإلمام بتفسير النصوص النظامية وتطبيقاتها في القضاء العمالي.

    انظر أيضا:

    السعودية تحذر العمال الوافدين
    السعودية تطرد مئات العمال السوريين من البلاد
    الكلمات الدلالية:
    أخبار السعودية, القضاء السعودي, وزير العدل السعودي, السعودية
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    أول محجبة من جذور صومالية، إلهان عمر، تدخل الكونغرس الأمريكي
    أول المسلمات وأصغر عضو شابة في تاريخ الكونغرس الأمريكي
    روسيا تبني، وأمريكا تخرب!
    من يزرع السلام يحصد الخير
    العقوبات المفروضة على روسيا والتجارة الدولية
    العقوبات المفروضة على روسيا والتجارة الدولية
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك