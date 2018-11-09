الخارجية الأمريكية تتوعد السعودية بعقوبات بسبب مقتل خاشقجي

كشفت وزارة الخارجية الأمريكية عن عقوبات يمكن أن يتم تطبيقها على المملكة العربية السعودية على خلفية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

قال مستشار وزارة الخارجية الأمريكية ديفيد هيل، إن واشنطن تدرس إمكانية تطبيق "قانون ماغنيتسكي" بحق السعودية، على خلفية مقتل خاشقجي.

© AFP 2018 / MOHAMMED AL-SHAIKH 40 دولة بالأمم المتحدة توجه طلبا عاجلا للسعودية بشأن "مقتل خاشقجي"

وقال هيل، اليوم الجمعة، خلال ندوة بمعهد الشرق الأوسط في واشنطن: "الولايات المتحدة تتابع التحقيقات في مقتل خاشقجي، مشيرا إلى أن واشنطن مهتمة بهذه القضية".

ولفت ديفيد هيل، إلى أن واشنطن طالبت الرياض بإظهار الحقائق في قضية مقتل خاشقجي ومحاسبة المسؤولين عنها، مضيفا: "هناك بعض الخطوات الإيجابية، لكنه ينبغي فعل المزيد".

وتابع: "من الممكن تحميل قتلة خاشقجي المسؤولية، ومواصلة التعاون الاستراتيجي بين الرياض وواشنطن".

وقتل خاشقجي في قنصلية بلاده في إسطنبول في 2 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وأعلنت السعودية مقتله بعدها بأسبوعين وأحالت النيابة السعودية 18 مسؤولا للتحقيق على خلفية القضية، بينما تطالب النيابة التركية الرياض بالكشف عن مصير جثة خاشقجي.

“One of the current flash points is the killing of #Saudi journalist #JamalKhashoggi” — Amb. David Hale on U.S. foreign policy priorities in the Middle East #MEIconf pic.twitter.com/BEFciSWrVY MiddleEastInst RT #futurerisk — Future Risk (@futurerisks) November 8, 2018

وقدم الحزبان الديمقراطي والجمهوري قانونا يحمل اسم "ماغنيتسكي" في الكونغرس الأمريكي في عهد الرئيس السابق باراك أوباما في 2012.

وكان الهدف منه هو محاسبة الشخصيات الروسية، التي زعم أنها تتحمل مسؤولة وفاة محاسب الضرائب سيرغي ماغنيتسكي داخل سجن في موسكو عام 2009، وهو قانون يسمح لواشنطن بفرض عقوبات على أشخاص بتهم تتعلق بانتهاك حقوق الإنسان.