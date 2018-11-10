البعثة الأممية في اليمن: الطواقم الإنسانية مستمرة في أداء عملها بالحديدة

أكدت بعثة الأمم المتحدة في اليمن استمرار عمل طواقمها لتقديم الخدمات الإنسانية والإغاثية بمحافظة الحديدة غربي البلاد، رغم تصاعد القتال.

© REUTERS / ABDULJABBAR ZEYAD اليمن... القوات المشتركة تطلق عملية واسعة في الحديدة

القاهرة — سبوتنيك . وقال المسؤول الإعلامي في مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن زيد العلايا، في تصريح خاص لوكالة سبوتنيك "الطواقم الإنسانية والإغاثية مستمرة في أداء عملها بمحافظة الحديدة، رغم تصاعد القتال بين القوات الحكومية و مسلحي جماعة أنصار الله ".

ونفى العلايا ما تردد عن إجلاء الأمم المتحدة لطواقمها من الحديدة بسبب احتدام المعارك.

وأطلقت القوات اليمنية المدعومة من التحالف العربي بقيادة الرياض، أمس الجمعة، عملية عسكرية جديدة واسعة النطاق في مدينة الحديدة غرب اليمن، لاستعادة مناطق من مسلحي جماعة أنصار الله "الحوثيين".