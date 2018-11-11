رئيس العراق: أعدنا بعض مقتنيات الديوان الأميري الكويتي التي سرقت خلال الغزو

أعلن الرئيس العراقي، برهم صالح، إن بلاده أعادت بعض ممتلكات الديوان الأميري الكويتي، التي سرقت خلال الغزو.

ونقلت وكالة "رويترز" عن الرئيس العراقي قوله "أعدنا بعض مقتنيات الديوان الأميري الكويتي التي سرقت خلال الغزو وهي رسالة تعني إصرار العراق على إعادة الحق لأصحابه".

© REUTERS / AKO RASHEED الرئيس العراقي يصل الكويت في أولى محطات جولته الخليجية

كما تحدث صالح عن البصرة قائلا "نحن في طور المناقشات بشأن قانون يمنح البصرة صلاحيات قانونية لتكون منطقة اقتصادية تنموية".

وفي سياق منفصل، قال الرئيس "لسنا في وساطة بين إيران وأمريكا ولا نريد أن ندخل في محاور ومصلحتنا أن يكون العراق أولا".

وأضاف "المحادثات مع الولايات المتحدة مستمرة والشروط الخاصة لبلاده بشأن العقوبات على إيران يجب أن تؤخذ في الاعتبار. لا نريد أن يتحمل العراق العقوبات الأمريكية على إيران".

ويزور الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم الأحد، الكويت ضمن جولة خليجية تلبية لدعوات رسمية وجهت له من قادة وزعماء عدد من دول الخليج العربية.

وأفاد بيان صادر عن المكتب الإعلامي للرئيس العراقي بأن "رئيس الجمهورية برهم صالح، يبدأ، اليوم، جولة خليجية هي الأولى منذ توليه منصبه وذلك تلبية لدعوات رسمية وجهت لفخامته من قادة وزعماء عدد من الدول الخليجية".